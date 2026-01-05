日美同盟再深化 韓中關係稍回溫又棘手1／挺不挺川普抓馬杜洛？ 共同社;高市早苗「陷入兩難」
美國川普政府派軍襲擊委內瑞拉，逮捕前總統馬杜洛夫婦，引起國際關注。日本首相高市早苗今天(1/5)回應這起事件，沒有批判，也沒有支持，應對相當冷靜。日媒《共同社》報導，由於美國逮捕馬杜洛的做法，恐有違反國際法之嫌，但日方若予以譴責，則可能損害到同盟關係，導致高市早苗「陷入兩難」。
朝著鳥居的方向，深深一鞠躬。日本首相高市早苗5號下午，帶領11名內閣大臣，參拜伊勢神宮，在2026年一開始，就要全力拚國政。
而參拜完，高市召開記者會，在問答環節談到美國川普政府對委內瑞拉的軍事行動。日本首相高市早苗：「最優先確保日僑安全，並一邊與相關國家緊密合作應對，日本政府至今以來都強調，盡速恢復委內瑞拉民主的重要性。」
高市回答的內容，和她前一天在X平台上的推文，如出一轍，不過通篇沒有寫到美國跟川普，也沒支持或批評抓捕馬杜洛，背後到底有什麼原因？
日本首相高市早苗：「包括我與川普總統之間在內，在各個層面進行著緊密的意見溝通，美國政府在多次機會中，針對各個層面展現了對日美同盟堅定不移的承諾。」
日美兩國領袖，2號晚間進行電話會談，川普邀請高市最快3月訪問美國，由於正值，日中關係緊張之際，日本官員透露，高市考慮到國家利益，因此無法批評川普對委內瑞拉的行動。
自民黨安保調查會長小野寺五典：「這次美國的軍事行動，在某些方面，難保不會被視為是以武力改變現狀，我擔心這是否會波及到日本周邊的情勢。」
關注台灣有事的自民黨幹部指出，日本對中國講過很多次，不能用武力改變台海現狀，但如今，美軍卻襲擊委內瑞拉、抓捕總統，恐怕會釋出一種危險訊息。
