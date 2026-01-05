日美同盟再深化 韓中關係稍回溫又棘手2／習李會今登場 美媒：遇川普打委國 對中任務變棘手

李在明今出席韓中商務論壇。（路透社）

南韓總統李在明今天(1/5)與中國國家主席習近平舉行會談， 李在明希望能透過這次對話，在經貿與安全上取得平衡，不過，目前的國際環境對南韓並不利；從美國制裁委內瑞拉，導致北韓核武立場更趨強硬，到中日之間因台灣問題而僵持不下，這些連鎖反應，都讓李在明這趟外交行程顯得步步為營。

南韓總統李在明，和四大集團的會長排排站，李在明對中國進行國是訪問的第二天，5號出席了韓中商務論壇，南韓商界巨頭三星會長李在鎔、SK崔泰源、現代汽車鄭義宣，全都隨行，李在明強調，擴大兩國經濟合作重要性。

南韓記者：「對金正恩持續的軍事挑釁，總統李在明將請求中國發揮中間者的建設性作用，為重啟對話營造契機。」之後，李在明與中國國家主席習近平，舉行了雙邊會談，雙方可能聚焦的主要議題包括朝鮮半島的非核化問題。

不過，就在李在明抵達北京前夕，北韓 無預警進行飛彈試射，專家認為，美軍近期打擊委內瑞拉，讓金正恩深信「棄核等同失去保命符」，進而加速擁核，使李在明推動的非核化目標，更加遙不可及。

韓國國防安保論壇秘書長申宗優：「北韓在第九次黨代會召開前夕，透過接連視察國防領域，來極大化成果的展示，同時看起來也是為了針對即將舉行的韓中首腦會談表達警戒，作為武力示威的一環，發射了新型短程彈道飛彈。」

面對台海局勢升溫，南韓的立場 也顯得格外謹慎，李在明在行前重申，會維持尊重「一個中國」的立場。

南韓總統李在明：「針對中方最關切的台灣議題，我方重申尊重一個中國原則的立場始終如一。」在美國對委內瑞拉行動後，南韓官方措辭也相當克制，北京的強烈譴責形成對比，顯示出李在明政府正努力在美中之間尋求平衡

