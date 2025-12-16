日美女棋士「無敵側臉」大爆紅！引台灣網友朝聖

日本職業圍棋棋士三島響。（圖／翻攝IG@hibiki_0202_15）





日本22歲職業圍棋棋士三島響（Mishima Hibiki）近日因一張社群照片，意外成為討論焦點。她在個人社群平台分享先前參加「關西公開賽」時的側拍畫面，只見她端坐棋盤前，神情沉穩專注，畫面氛圍安靜而內斂，與圍棋賽事特有的緊張感形成對比，迅速吸引大量網友目光，除了日、台2地媒體報導外，也引入不少台灣網友到留言區表示支持。

這張引發話題的照片拍攝於關西公開賽期間，畫面中三島響凝視棋盤，動作細膩、姿態從容，舉手投足間展現出比賽時的專注與冷靜。當地媒體形容，她在對弈時彷彿沉浸於寧靜空間，理性與柔和氣質並存，讓人留下深刻印象。

廣告 廣告

三島響與圍棋結緣並非出身棋士家庭，而是一次偶然經過棋院時，被圍棋深深吸引，進而踏上學棋之路。2021年，她正式成為職業棋士，今（2025）年4月升至二段；截至6月中旬為止，本年度戰績為10勝16敗，持續在職業賽場累積經驗。

三島響凝視棋盤，動作細膩、姿態從容，舉手投足間展現出比賽時的專注與冷靜。（圖／翻攝IG@hibiki_0202_15）

隨著媒體曝光，三島響的社群帳號也湧入不少來自台灣的粉絲留言。對此，她隨後在X平台發文回應，坦言沒想到只是分享一張比賽照片，竟引發如此多關注，並表示自己只是單純投入比賽的職業棋士，對突如其來的熱度感到相當意外。

更多東森新聞報導

中年男組賣淫集團月入百萬！ 貌美女友竟幫拉同鄉下海

網路暈船美女！男被哄「戴眼罩約跑」過程驚覺：男的

美國女星弒夫「剁下頭顱」丟洗衣籃 現場畫面嚇壞法官

