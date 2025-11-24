日美女議員吃「滷肉飯」挺台！盼與中建立「互信關係」

國際中心／李筱舲報導



近日，日本首相高市早苗提出「台灣有事論」，引發中國強烈反彈，北京甚至祭出日本水產品禁令反制。總統賴清德20日發布力挺「台日友好」午餐文，引發兩國網友熱議。而日本美女參議員梅村瑞穗不僅轉發賴總統的貼文，還曬出「滷肉飯與芒果優格」的晚餐照，表達對台支持。昨（23）日，她再度在X發文，感謝台灣媒體引用報導，並分享自己對中國文化的情感，盼未來能與中國建立如台日般的互信關係。





日美女議員吃「滷肉飯＋芒果優格」超挺台！盼未來能與中建立「互信關係」

日本美女參議員梅村瑞穗在推特上PO出「台灣滷肉飯和芒果優格」照，展現對台的支持。（圖／翻攝自Ｘ ＠mizuho_umemura）

廣告 廣告

中國政府因不滿高市提出「台灣有事論」，近日對日本祭出水產品禁令。在這敏感時刻，賴清德總統於20日在社群貼出「壽司與味噌湯」的午餐文，受到日本高度關注。日本參議員梅村瑞穗隨後轉發該貼文並回應：「明天的午餐我要享用台灣的滷肉飯和芒果。德不孤，必有鄰，非常感謝。」並附上自己和滷肉飯、芒果優格的合照，此貼文也迅速被台灣媒體報導。梅村瑞穗昨（23）日再次發文向台灣媒體表達感謝，透露有台灣朋友告訴她：「台灣人都很感謝妳喔！」她也表示，自己會基於參黨理念持續努力，為台日友好及世界和平貢獻心力。

日美女議員吃「滷肉飯＋芒果優格」超挺台！盼未來能與中建立「互信關係」

梅村瑞穗的貼文，也被台灣多家媒體引用報導，昨（23）日她也再次發文向台灣媒體表達感謝。（圖／翻攝自Ｘ ＠mizuho_umemura）

此外，梅村瑞穗也在X中分享自己過去對中國文化的情感。她表示，大學時期因為深受中國宏大的歷史、文化以及山崎豐子小說《大地之子》感動，因此開始學習中文。她希望未來有一天，能與中國建立穩定且互信的交流關係，就像日台之間一樣，「並為東坡肉、廣東粥做宣傳」。













原文出處：日美女議員吃「滷肉飯＋芒果優格」超挺台！盼未來能與中建立「互信關係」

更多民視新聞報導

北海道棕熊「吞嬰啃人」 丘珠事件噩夢細節重現

70歲阿嬤金援孫讀書6年 沒感謝卻換女兒「這句話」

中國賣「蟑螂粉」咖啡 真實口感：酥酥脆脆！

