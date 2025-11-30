日美少女戰士舞台劇曾來台！ 中國巡演因「不可抗力」喊卡

《美少女戰士》音樂劇中國演出場次被取消。（圖／翻攝自《美少女戰士》音樂劇官網）





綜合日本媒體報導，日本人氣動畫「美少女戰士」推出的舞台音樂劇，還曾經來過台灣，在亞洲掀起熱潮。但最近中日關係持續緊張，中國代替月亮懲罰日本，在中國北京、上海及杭州的5場演出全部取消，原因為「不可抗力」。

魅力歌聲配上俐落舞姿，散發青春氣息，也讓不少人想到經典台詞，代替月亮懲罰你，高人氣動畫美少女戰士如今推出音樂舞台劇，一路在亞洲多地巡演，甚至來過台灣掀起熱潮，但這次巡演行程，卻突然出現變數。

美少女戰士音樂劇原訂在中國舉辦五場演出，不料主辦單位官網突然發布公告，所有「中國五場巡演」無預警取消，理由僅以一句，因不可抗力帶過，引發粉絲議論紛紛。

外界關注，日本高市早苗的表態持續發酵，中日關係持續緊繃，外交風波逐漸外溢，影響兩國經貿以及娛樂等各層面交流，這回音樂舞台劇喊停，中國還會採取什麼動作，是否會繼續代替月亮懲罰日本，中日關係仍有待觀察。



