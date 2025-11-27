日美軍事佈局曝：與那國島部署飛彈只是開始

▲有國外軍事媒體指出，與那國島的戰略重要性日益增長，部署飛彈可能只是日美未來一系列軍事部署的開始。圖為將在與那國島部署的03式中程地對空飛彈（Type 03 Chu-SAM）。（圖／陸上自衛隊官網）

[NOWnews今日新聞] 中日關係近期因日本首相高市早苗「台灣有事」言論陷入緊張，日本將在與那國島部署飛彈，與那國島距離宜蘭只有110公里，若台海發生軍事衝突，與那國島的位置預料將發揮關鍵作用。有國外軍事媒體指出，與那國島的戰略重要性日益增長，部署飛彈可能只是日美未來一系列軍事部署的開始。

根據《The War Zone》報導，與那國島長約11.2公里，最寬處約4.8公里，擁有兩個小型港口和一個機場。除了日本將在此部署飛彈建立防空系統之外，美國海軍陸戰隊近期也在與那國島設立了前方武裝補給站（FARP），這是美軍在距離中國如此之近的地方所設立的首個類似設施。

▲與那國島距離宜蘭只有110公里，若台海發生軍事衝突，與那國島的位置預料將發揮關鍵作用。（圖／翻攝自Google地球）

與那國島大大增加了美軍直升機支援範圍

美國海軍陸戰隊重型直升機中隊的凱利少校 (Maj. Patrick X. Kelly) 表示，「此前從未有美軍CH-53E『超級種馬』（Super Stallion）重型直升機降落在日本西南端延伸如此遠的地方，也從未有過在那裡建立前方武裝補給站」。這標誌著美國海軍陸戰隊和日本陸上自衛隊之間合作關係的巨大飛躍，未來該地美軍的重型突擊支援直升機支援範圍將大大增加。

另外美軍上校海明 (Col. Lee W. Hemming) 表示，「我們能夠在嚴酷的環境中快速建立和拆除這些據點，這增強了我們應對和支援整個地區的救災及其他關鍵行動的能力。特別是與我們的日本自衛隊夥伴合作時。這種協作的FARP能力，突顯了我們對區域安全和人道主義援助的承諾」。

與那國島也是部署遠程武器打擊中國目標的理想陣地

考慮到與那國島離台灣如此之近，若日本決定在台海衝突中採取行動，那麼與那國島也是部署遠程武器打擊中國目標以及部署先進雷達追踪中國船艦飛機動向的理想陣地。位於該地的其他島嶼也可能逐漸武裝起來，但沒有哪個島嶼比與那國島距離台灣更近。

▲該地的其他島嶼也可能逐漸武裝起來，但沒有哪個島嶼比與那國島距離台灣更近。（圖／翻攝自X）

另外，在與那國島部署美軍的「海軍／陸戰隊遠征艦隊攔截系統」（NMESIS）也可能是一項理想安排，這系統配備NSM導彈，非常適合近岸作戰，可對在台灣北部和東部海域附近活動的中國艦艇構成威脅。

不過，北京在此地擁有數量龐大的飛彈、飛機和艦艇，若台海真的爆發戰事，任何美國後勤部隊想在危機時刻向與那國島運送物資，都將深入中國的反介入/區域拒止圈，島上的任何部隊都可能被切斷聯繫並遭受攻擊，這意味著在島上部署軍事資產的行為將伴隨風險。

且回到地緣政治的現實中，日本在與那國島上的任何行動無疑都會引起北京的關注，即使日方宣稱只是進行旨在提供保護的防禦任務。

