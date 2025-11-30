日美關係好感度大跌 14.7% 創 16 年新低 內閣府：與「台灣有事」言論無關

據日本內閣府最新公布的「外交輿論調查速報」顯示，日本民眾對日美關係的正面評價下滑，認為「良好/還算良好」的比率從去年85.5%下降至70.8%。 圖 : 翻攝自日本首相官邸官網

[Newtalk新聞] 據日本內閣府最新公布的「外交輿論調查速報」顯示，日本民眾對日美關係的正面評價明顯下滑。認為日美關係「良好」或「還算良好」的比例合計為 70.8%，較去年調查大幅下降 14.7%，創下自 2008 年以來的低點。

這項調查由日本內閣府於今年 9 月至 11 月 以郵寄方式進行，對象為全國 18 歲以上 3000 人，實際回收 1666 份，回收率為 55.5%。由於調查方法曾於 5 年前調整，因此官方強調難以與長期數據做單純比較，但目前數值仍被視為近年偏低水準。

據《共同社》指出，除了對日美關係的整體評價有所下滑之外，對美國「有親近感」或「比較有親近感」的受訪者比例合計為 77.0%，也較去年下降 7.9%。外界普遍解讀，可能與日本今年與美國總統川普之間進行的關稅談判有關，不過日本外務省則回應，影響因素「難以一概而論」。

在其他雙邊關係方面，日韓關係被認為「良好」的比例為 49.4%，大致與去年持平；日中關係方面，認為「良好」的比例為 13.3%，雖較去年上升 4.5%，但仍屬偏低水準，另有 86.4% 的受訪者認為日中關係「並不良好」或「不太良好」。

日俄關係方面，認為「良好」的比例僅 6.3%，在俄烏戰爭爆發後持續維持個位數。至於對北韓的關切議題（可複選），以 「日本人被綁架問題」79.4% 為最高，其次依序為導彈問題 72.7%、核問題 67.5%。

此外，據《NHK》補充指出，這次調查是在日本首相高市早苗在國會發言「台灣有事」引發中方強烈反彈之前完成，因此相關國際政治效應並未反映在本次數據中。內閣府也說明，由於回收作業仍在進行，此次公布為速報值，最終結果仍可能微調。

