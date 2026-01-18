即時中心／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎上任後日前首度訪問美國，與戰爭部長赫格塞斯（Peter Hegseth）在會談前，還一同前往華府近郊的美軍基地互尬體能。他在返回日本途中，也透過社群媒體回顧這次訪美行；赫格塞斯也送上兩人一同進行體能訓練時拍攝的合照，讓他由衷感謝美日兩國的友誼。

小泉進次郎在社群平台上發文表示，他在回國班機上回顧這次訪美行程，想記錄下幾件令他印象深刻的事。首先是與美國戰爭部長赫格塞斯（Hegseth）會談時，發現會議室的牆上掛著一張，是去年10月赫格塞斯訪日時，兩人初次見面的合照。

此外，會談期間送上的咖啡和點心，餅乾竟然印有日美兩國國旗。小泉表示，當他提到「這精美到讓人捨不得吃」時，他們還貼心地幫我打包好讓我帶走。當時赫格塞斯甚至開玩笑的說，「最大的問題是你要先吃哪一塊餅乾。你會怎麼選呢？」我回了一句，「你這問題也太難了吧」，並輕拍了他的手臂。

接著赫格塞斯笑著表示「這裡還有一個驚喜禮物要送你。」隨後拿出了一張已經裱框起來的相片，是當天清晨兩人一同進行體能訓練時拍攝的。小泉認為，在整趟行程的各個角落，都能感受到赫格塞斯的細心周到，這讓他再次深切體會到建立個人信任關係的重要性，由衷感謝這份友誼。

原文出處：快新聞／日美防長尬體能！赫格塞斯贈「健身外交」合照 小泉進次郎：由衷感謝這份友誼

