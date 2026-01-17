日美防長會談聚焦抗中嚇阻 西南群島列為聯合訓練最優先區域

美國國防部長皮特．赫格塞斯（右）在華盛頓五角大樓會見了日本防衛大臣小泉進次郎（左）。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 日本防衛相小泉進次郎於華府當地時間 15 日下午與美國戰爭部長赫格塞斯舉行會談，雙方因應共軍在周邊地區反覆進行假想台灣侵略的演習，一致同意進一步強化日美同盟的嚇阻力與應對能力，並將沖繩等西南群島定位為最優先強化區域，把美軍與自衛隊擴大實施更具實戰性的聯合訓練列為第一要務。

赫格塞斯在會談中表示，在從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習，對落實美國政府所主張的「以實力尋求和平」不可或缺，並對日本政府增加防衛費的方針給予肯定。小泉則強調，日美同盟正變得更加堅固且不可動搖。

赫格塞斯在會談中表示，在從日本延伸至台灣、南海的「第一島鏈」展開軍事演習不可或缺。 圖：達志影像／美聯社

在防長會談前，小泉亦於白宮與美國副總統范斯會面約三十分鐘，就地區安全情勢及日本防衛力強化等議題交換意見。此次為小泉上任防衛相後首次訪美，包含先前在日本的會談與通話，這是他與赫格塞斯進行的第四次日美防長會談。正式會談約五十分鐘，會中小泉並請求美方協助促成高市早苗首相預計於三月的首次訪美行程，赫格塞斯回應指出，維持並在各方面強化日美關係是雙方的共同使命。

小泉並請求美方協助促成高市早苗首相預計於三月的首次訪美行程。 圖：達志影像／美聯社

針對中國在台灣周邊、東海與南海加強霸權性行動，雙方確認日美同盟在防止印太地區侵略行為上的角色。綜合日媒報導，在美國「國家安全保障戰略」將「西半球」列為最高優先順位的背景下，此次會談亦被視為美國再次確認其對亞洲地區的參與承諾，小泉會後向媒體重申日美同盟並無任何動搖。

在防衛裝備與技術合作方面，雙方同意儘早召開「日美防衛產業合作、採購、維修定期協議」下一次會議，並確認將大幅增產日美共同開發、具備高彈道飛彈攔截能力的「標準三型 Block 2A」，同時推動「AIM-120 先進中程空對空飛彈」的共同生產，以及美軍艦艇與軍機維修、保養等合作。

