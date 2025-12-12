日美防長通話40分鐘 批共機巡航等行為無助和平

日本防衛大臣小泉進次郎，PO出和美國國防部長赫格塞斯，進行電話會談的照片，2人通話約40分鐘，聚焦日前中共戰機「雷達照射」日本自衛隊戰機，以及中俄轟炸機在日本周邊聯合巡航等事件，雙方一致認為，中國的行為「無助於區域和平穩定」，共同表達嚴重關切，並確認明（2026）年初將在美國召開美日防長會議。

日本防衛大臣小泉進次郎表示，「我們將繼續即時、適當地向國際社會闡明和傳達日本的立場和想法，並強烈敦促中國防止此類事件再次發生。」

自從「雷達照射」風波後，小泉已接連和美國、義大利、澳洲國防部長，以及北約秘書長呂特等人說明狀況、希望強化合作，以確保中方不會再有類似行動。像是美軍2架B-52轟炸機，10日就和日本自衛隊戰機在日本海上空訓練，展現美日嚇阻力。

白宮發言人李威特指出，「川普總統相信，美國可以同時與中國維持良好的工作關係，並同時與日本保持非常堅實的同盟關係。」

另一方面，我國也積極強化國防實力，總統賴清德宣示要打造的「台灣之盾T-Dome」，被認為參考對象，就是以色列的「鐵穹」防空系統，恰好外媒路透社引述消息人士說法，外交部次長吳志中，近期曾密訪以色列，引發聯想。

外交部發言人蕭光偉說，「樂見更多互利互惠的合作，有關於吳政務次長是否訪問以國，外交部沒有評論。」

外交部維持低調態度，畢竟台以沒有邦交，且我國外交高層訪問以色列的情況較為罕見。同時，外交部長林佳龍也接見再度訪台的以色列國會印太小組主席泰勒，強調期待兩國在半導體、高科技等領域能有更多實質互動。