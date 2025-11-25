日美領袖通話 日媒研判討論台灣情勢：高市早苗重申日美同盟不會動搖

日本首相高市早苗與美國總統川普25日進行電話協商。在高市針對「台灣有事」的國會答辯引發中國加大反彈之際，日媒《朝日新聞》報導，此通話可能圍繞台灣局勢，就相關議題進行討論。高市早苗表示，此次通話由美方主動提出。

媒體報導，通話結束後，高市向媒體表示，這次通話是由川普方面主動提出。川普24日才與中國國家主席習近平通話，並向高市說明內容。川普也詢問高市出席20國集團（G20）峰會的狀況，由高市進行說明。

川普稍早在與習近平的通話後曾在社群媒體發文，稱「我們與中國的關係極為強固！」但當時並未提到台灣問題。在美中領袖通話中，中國國家主席習近平表示，「台灣回到中國，是戰後國際秩序的重要元素」，並強調在台灣議題上不會讓步。隨著日中對立加劇，也被視為對日本的牽制。

廣告 廣告

美國駐日大使葛拉斯（George Glass）21日與日本官房長官木原稔會面時，批評中國對高市發言的反應是「挑釁性行為」。

日媒報導，高市25日向媒體說明與川普通話的細節，表示兩人確認了日美之間的緊密合作。高市說：「繼川普總統日前訪日之後，我們再度確認了日美間的緊密連結。川普總統也說，我是他極為親近的朋友，並表示我可以隨時打電話給他。」

同時，這次電話會談是美方主動提出，川普在通話中也向高市說明24日與習近平通話的內容。關於美中領袖的電話會談，中國官媒《新華社》報導指出，習近平主席就台灣問題闡述了中國的原則性立場，而川普總統則表示「美國理解台灣問題對中國的重要性」。不過，川普的社群媒體發文並未提及台灣。

日媒《FNN》報導，在這樣的情勢下，高市首相方面則強調，即便因台灣有事使日中關係惡化，日美同盟依然堅不可摧，不會動搖。



精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

