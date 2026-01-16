日義友好！高市早苗祝梅洛尼生日快樂 她緊擁：一起面對困難

即時中心／林韋慈報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）昨（16）日首度在東京與日本首相高市早苗會晤，兩人一見如故，高市不僅贈送梅洛尼女兒喜愛的三麗鷗玩偶，更在聯合記者會上祝福她生日快樂，讓梅洛尼心花怒放，兩人緊緊相擁後，梅洛尼告訴高市，「我知道不容易，但只要遇到困難，儘管找我幫忙。」

高市與梅洛尼在2025年的G20峰會曾經見面，當時高市就熱情與梅洛尼擁抱，此次會議不僅雙方自拍，高市更在聯合記者會上表示，很榮幸梅洛尼在生日時來到東京，與日本國民一同祝賀梅洛尼生日快樂。梅洛尼則是在X平台上上傳與高市的合照，並使用AI圖像轉換，將兩人合照變成動畫風格。

會議結束後，高市也在X上發長文，表示適逢兩國建交160週年，她與梅洛尼確認，將雙邊關係從原本的「戰略夥伴關係」提升為「特別戰略夥伴關係」，共同邁向更高層次的合作。

高市也強調，此次會談中，雙方以「喬治亞」、「早苗（Sanae）」相互直呼名字，進一步拉近個人關係，並就安全保障、經濟、包含重要礦物供應鏈韌性在內的經濟安全、太空、科學技術等雙邊合作，以及印度太平洋、烏克蘭等國際局勢深入交換意見，確認將進一步強化彼此協作。

在午宴中，高市也未特別為1月15日生日梅洛尼亞準備驚喜蛋糕，並舉杯以義大利語祝賀，讓梅洛尼非常歡喜。此次高市早苗是繼與南韓總統李在明之後又一次的成功親和外交，讓人感嘆高市的高超外交技巧。日本首相官邸也發出高市早苗、日本財務大臣片山皋月、經濟安全保障大臣小野田紀美與梅洛尼的合照，讓網友表示，女人從政，沒男人的事了。





