日義峰會氣氛融洽！高市早苗送上三麗鷗週邊 梅洛尼笑開懷

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）15日訪日，16日她與日本首相高市早苗進行會談，雙方確認將雙邊關係提升為「特殊戰略夥伴關係」，並加強在經濟安全等領域的合作。

日本首相贈送三麗鷗週邊給義大利總理梅洛尼。（圖／NNN）

高市早苗表示：「值此建交160週年之際，我們決定借梅洛尼總理訪日之機，將雙邊關係提升至更高水平，成為特殊戰略夥伴關係。」

鑑於中國大陸近日祭出對稀土出口的限制，兩國領導人確認了加強經濟安全領域合作的意願，包括增強關鍵礦產供應鏈的韌性。他們還同意建立一個旨在促進航太技術合作的新框架。

梅洛尼在會後表示：「我和高市首相很快就建立了深厚的友誼，彼此非常契合。」並表達了進一步加强兩國關係的意願。

這是兩位領導人之間的首次面對面峰會，並直呼對方的名字「喬治亞」（Giorgia）和「早苗」（Sana），以此表明彼此的親密關係。

值得一提的是，梅洛尼其實是個動漫迷，據說相當喜愛《魯邦三世》和《宇宙海賊哈洛克船長》等作品，而她的女兒則是三麗鷗的大粉絲。2012年2月梅洛尼訪日時，時任首相岸田文雄就曾送給她一本印有Hello Kitty的日義字典。而此次到訪，高市早苗也準備了一籃三麗鷗的週邊，讓梅洛尼眉開眼笑，直呼「我女兒一定會開心死了」。

