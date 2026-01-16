日義建交160年 升格「特殊戰略夥伴關係」

記者丘學陞／綜合報導

日本首相高市早苗16日在首相官邸會晤義大利總理梅洛尼，會後強調歐洲與印太安全關係密不可分，並宣布雙邊升格為「特殊戰略夥伴關係」，以慶祝建交160週年。

這是梅洛尼自2024年2月後再訪日本，也是她與高市首次面對面對談。由於正逢梅洛尼1月15日過49歲生日，高市特別準備了「三麗鷗」系列主題生日禮，兩人互動熱絡。

在隨後的正式會談，兩人針對區域局勢、太空技術、英義日「全球空戰計畫」（GCAP）等議題展開討論；並宣示將推動關鍵礦物供應鏈韌性，與更多盟友密切合作、增進跨洲夥伴關係，加強應對全球議題挑戰。

會後雙方重申，由於全球地緣局勢日漸惡化，將致力維護以規則為基礎的國際秩序，也將持續推動GCAP計畫、擴大部隊聯訓計畫，透過強化防衛能量，應對西太平洋區域潛在威脅。

適逢日義建交160週年，兩位領袖也宣布，正式將雙邊關係提升至「特殊戰略夥伴關係」，為兩國外交邦誼揭開新頁。

梅洛尼後續也將訪問南韓，並會晤南韓總統李在明，討論未來合作計畫，展現義大利自2025年正式退出中共「一帶一路」計畫後，與印太友邦深化往來的願景。

高市為日本動漫迷梅洛尼，準備了「三麗鷗」系列主題生日禮物。（達志影像／路透社）