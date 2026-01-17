日義首位女總理！會談變閨蜜聚會 大玩自拍還深情相擁

國際中心／游舒婷報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）16日在日本與日本首相高市早苗進行會談，身為日本、義大利史上的首位女性總理，倆人的會面充滿溫柔氛圍，因為會談前一天是梅洛尼生日，高市早苗還貼心準備禮物祝賀，倆人開心玩起自拍，展現出少女心的一面，會後還彼此緊緊相擁。

梅洛尼、高市早苗自拍，會談後緊緊相擁。（圖／取自X）

會談前一天（15日）正是梅洛尼的生日，得知她熱愛日本動漫，高市早苗特別準備耳環與Hello Kitty玻璃杯作為生日禮物，現場還準備了生日蛋糕，並與幕僚一同唱起義大利文的生日歌，展現滿滿誠意與充滿親和力的待客之道。

會談中，倆人談及身為女性領袖，如何在仍帶有父權色彩的社會中突破限制，互動相當熱絡。梅洛尼更拿出手機與高市早苗自拍，並將合照轉換成「動漫風」風格，上傳到「X」後寫下：「兩個遙遠的國家，卻越來越接近，彼此之間的友誼與默契。」

事實上，這段情誼早在去年11月南非舉行的G20峰會就已經萌芽，當時高市早苗對梅洛尼敞開雙臂，獻上熱情擁抱。同樣身為女性領袖，兩人背景相似，皆非出身政治世家，讓倆人更顯得惺惺相惜，此次會談結束後，倆人再度相擁，梅洛尼也鼓勵彼此：「無論需要什麼，隨時找我。雖然不容易，但我們一起撐過去。」

