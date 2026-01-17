日義首位女領袖同框！梅洛尼生日收驚喜 自拍、擁抱展現好交情

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

義大利總理喬治亞·梅洛尼（Giorgia Meloni）昨（16）日於日本與日本首相高市早苗會談。兩人同為各自國家史上首位女性領袖，此次會面除聚焦雙邊議題交流外，也因多段溫馨互動而備受關注。

適逢會談前一日是梅洛尼的生日，高市早苗得知她喜愛日本動漫文化，特別準備耳環與HelloKitty玻璃杯作為禮物，現場還驚喜端出生日蛋糕，並與幕僚一同獻唱義大利文生日歌，讓梅洛尼又驚又喜，氣氛相當輕鬆。

會談過程中，兩人也分享身為女性政治領袖的心路歷程，談及如何在仍帶有父權色彩的政治環境中突破限制、站穩腳步，互動自然熱絡。期間，梅洛尼還拿出手機與高市早苗自拍，並將合照轉為動漫風格後上傳至社群平台「X」，寫下「兩個相距遙遠的國家，彼此之間的友誼與默契卻越來越近。」

事實上，兩人的好交情早在去（2025）年11月南非舉行的G20峰會便已展露，當時高市早苗主動擁抱梅洛尼，留下深刻畫面。此次東京會談結束後，兩人再度相擁道別，梅洛尼也勉勵彼此：「無論需要什麼，隨時找我。雖然不簡單，但我們一起克服。」

