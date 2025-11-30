日老闆狂掃台糖砂糖爆紅！ 台糖送他「特製砂糖抱枕」網羨慕

台糖特製2個「業務用包裝砂糖」造型抱枕送給池田喬俊。（圖／翻攝池田喬俊X）

日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，日前因為在台灣掃了20包「台糖一號砂糖」，返日時遭海關盤查而爆紅。近日池田喬俊分享台糖特製了「業務用包裝砂糖」造型抱枕送給自己，引發日台網路熱議，對此台糖則回應，這是員工手工製作的抱枕，因為很有創意，將考慮作為明年80週年紀念商品。

近日池田喬俊於社群平台X發文，分享台糖送他砂糖時，還準備了2個特製的「業務用包裝砂糖」造型抱枕給他，外型仿台糖25公斤業務用麻布袋，「他他們還特別為了我，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬的版本」。池田喬俊也透露，台灣行最後一天預計與台糖董事長對談，讓外界好奇雙方是否可能有進一步合作。

貼文一出引起熱議，許多網友紛紛留言表示，「那個抱枕，台灣人也沒有拿到過，這是可以驕傲的事情」、「老闆恭喜，很開心你跟台灣有這麼深入的連結」、「願台日友好，還第一次看到這樣的抱枕，超特別的」、「羨慕！我也想要」、「想在台灣吃到你的蘋果糖，祝福你見到董事長不會太緊張」。

根據《三立新聞網》報導，台糖回應，這2個抱枕是員工手工製作，原本只是準備給池田喬俊的小驚喜，但因造型太有創意，公司考慮將這款抱枕列為明年台糖成立80週年的紀念商品。同時台糖也表示，歡迎池田喬俊12月9日到台南總管理處，並透露池田喬俊將現場製作50顆蘋果糖分享給與會者。

