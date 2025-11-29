日老闆狂掃台糖砂糖突收2大禮！網羨慕：敲碗開賣

生活中心／周孟漢報導



來自日本的「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊在今（2025）年10月因來台狂掃「台糖精製砂糖」引發海關關注，甚至還驚動緝毒犬，當時曾在台灣社群引發不小話題。沒想到近日他更是透露自己收到台糖贈送給他的「2大禮物」，專屬的超巨大尺寸再度掀起台、日網友熱烈討論，直喊「敲碗台糖開賣啊」、「連台灣人都沒有」。





池田喬俊在今（2025）年10月因來台狂掃「台糖精製砂糖」引發關注。（圖／翻攝自Ｘ ＠pomedamourtokyo）

池田喬俊28日透過Ｘ發文，表示台糖送給他2袋「特製砂糖抱枕」，從他曬出的照片中可以看到，他不僅手上扛了2袋，一旁還有好幾箱砂糖，他開心寫下「台糖竟然送來了業務用包裝的抱枕！」，並透露這抱枕是台糖特別為了他，把裡面的填充物重新調整、重新製作的專屬抱枕。

池田喬俊透露台糖送給他兩袋「特製砂糖抱枕」。（圖／翻攝自Ｘ ＠pomedamourtokyo）





畫面曝光後，立刻引發台、日網友熱議，「那個抱枕，台灣人也沒有拿到過，這是可以驕傲的事情」、「願台日友好，還第一次看到這樣的抱枕，超特別的」、「老闆恭喜，很開心你跟台灣有這麼深入的連結」、「羨慕！我也想要！」、「想在台灣吃到你的蘋果糖」、「這個抱枕會不會太甜？抱著會不會讓螞蟻爬滿身？會不會融化黏黏的」。

畫面一出，立刻引發台、日網友熱議。（圖／翻攝自Ｘ ＠pomedamourtokyo）





至於這個抱枕裡面裝的究竟是不是真的砂糖？台糖商銷事業部執行長陳黎珍表示，該抱枕外包裝的麻袋是特別從高雄砂糖企業部所調來外，再重新用「棉絮」進行填充。陳黎珍進一步透露，池田喬俊表示自己相當需要「特製砂糖」來做自家產品，因此台北營業所馬上寄了20箱過去。

池田喬俊使用台糖的「特製砂糖」製作蘋果糖。（圖／民視新聞網）





值得一提的是，台糖商業行銷部執行長陳黎珍表示，因為會日文的關係，早在10月時就聯繫上社長池田本人，池田喬俊在信中提到，能夠親自體驗台糖在製糖的歷史，對蘋果糖店說是珍貴的學習，預計池田先生和台糖董事長吳明昌，將在12月相約碰面。













