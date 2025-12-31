日老闆開箱台伴手禮「台南茶」超吃驚掀討論 神釣到小編解析茶包喝法

池田喬俊開箱「台南茶」的伴手禮，讓他驚呼「這不是台糖的二砂吧？」（翻攝Threads）

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊先前因在台灣一次狂掃20包「台糖一號砂糖」引發海關切，引發話題，這次則在Threads發文開箱，自己喝「台南茶」的心得，驚呼沒想到這款來自「全糖市」的茶包裡面裝的竟是砂糖而非茶葉，貼文一曝光，隨即掀起討論。

池田喬俊29日在在Threads發文表示，先前在台南的時候，有客人送他名為「台南茶」的伴手禮，近日他開心的打算細細品嚐，沒想到一打開卻發現，裡面竟然裝的是二砂糖，讓他當場愣住「這不是台糖的二砂吧？」

池田喬俊試著在杯子放入茶包、倒進熱水，照「泡茶」的方式將茶包放進熱水中，卻發現茶包裡的內容物完美地溶化，讓他忍不住驚呼「這不是白粉湯嗎！喝了一口，嗯，原來如此。這就是台南的味道。」他接著感性地說，自己終於明白了，所謂的「茶」，其實是心，並感性的表示在一杯之中，度過一段幸福的時光，「我感受到了，台灣茶道真正的深度」。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，紛紛表示，「去翻店家IG，還真有，太瘋了吧」「瘋掉，台南人真的不能這麼荒唐」「台南住麽久，這東西竟然是從日本人這裡得知」「寓意是：真正的台南人連喝個水都要全糖才可以」「這什麼鬼啦！我住台南那麼久，從來沒看過」。

對此，該篇文章也釣出商家小編在留言區做出回應，分享茶包的喝法，「在台灣的手搖點無糖或微糖，加這包下去會是剛剛好的台南甜，500-750ml之間的飲料都適用，茶包裡各種不同比例的糖可以放大多數茶的層次，也適用風一樣捉摸不定的另一半，無糖微糖喝幾口突然想改台南甜時，隨身備一包居家保平安。」

