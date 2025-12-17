日聲優王子宮野真守暌違7年來台 邀粉絲一起「度假」

宮野真守宣布暌違7年來台。（摘自官方X）

日本聲優王子宮野真守暌違7年終於再度來台，將於明年2月7、8日在Legacy TERA連唱兩天，將以「度假」為主題的最新亞洲巡演「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei」延續到台北，也讓期待已久的台灣粉絲能有更多機會參與這趟「延長版假期」。

演出以「度假飯店」為主題，結合音樂、影像與戲劇感十足的演出編排，打造如同入住度假村般的沉浸式體驗。宮野真守透過不同曲風與舞台段落，呈現身為聲優、演員與歌手的多重面貌，讓觀眾在輕鬆氛圍中感受他作為表演者的多樣魅力。此次巡演同時也是他第8張原創專輯《FACE》推出後的重要演出計畫之一。

「MAMORU MIYANO ASIA LIVE TOUR 2025-2026 ～VACATIONING!～ in Taipei」將在Legacy TERA連唱兩天。（雅慕斯娛樂提供）

上週末在橫濱最終場中，「VACATIONING!」以完整的世界觀與流暢的舞台節奏獲得高度評價，也讓粉絲在笑聲與音樂中自然投入演出情境，宮野真守也真情告白：「希望能一直和大家待在這個空間裡。」門票預計在遠大售票系統採全席實名抽選制，更多詳情請鎖定雅慕斯娛樂官方社群專頁。

