日職三強爭搶「龍之子」徐若熙 爆軟銀砸10億日圓搶人
味全龍24歲王牌右投「龍之子」徐若熙，正式取得國內FA中的旅外資格，消息一出備受矚目。日媒報導，徐若熙吸引日職多支知名球團關注，目前傳出有歐力士、日本火腿和軟銀銀鷹都有意願。據悉，軟銀已經展開動作，並準備以10億日圓（約新台幣2億元）的合約，來全力爭取。
根據《Sponichi Annex》報導，擁有最速158公里火球的台灣頂級右投徐若熙，讓軟銀預計提出一份10億日圓（約新台幣2億元）的3年複數年合約，加上激勵條款。
日職三強積極爭取
根據《Yahoo Japan》報導，本月中旬率先傳出歐力士有意爭取徐若熙，該隊曾在2023年邀請徐若熙與教練團一同參觀秋季集訓。隨後日本火腿也加入戰局，該隊今年春天曾在台灣舉辦一場友誼賽時，與台灣棒球界建立良好關係。
徐若熙正式申請海外移籍後，軟銀也傳出有意爭取的消息。巧合的是，今年太平洋聯盟（Pacific League）前三名球隊都瞄準這位台灣棒球界的瑰寶，形成激烈競爭態勢。
專家分析指出，雖然其他球團也可能加入爭奪戰，但目前看來主要將是這三支球隊的較量。徐若熙本人早有海外發展意願，為這次移籍奠定基礎。
火球潛力獲國際矚目
根據中華職棒（CPBL）海外移籍制度規定，球員需要有3個球季以上，一軍登錄達125天的資格才能申請，徐若熙已符合相關條件。
徐若熙2019年選秀第一輪加盟味全龍，擁有最速158公里的直球，是台灣頂級右投手。雖然 2020年曾因右手肘傷勢影響，但隔年3月17日對中信兄弟的初登板中，先發四又三分之二局，11個出局數全部以三振解決，展現驚人實力。
本季徐若熙出賽19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05。儘管尚未達成單季規定投球局數和兩位數勝利，但去（2024）年台灣大賽MVP的表現，仍讓所有人對其潛力給予高度評價。
其他人也在看
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
MLB》激勵士氣！Roberts與金慧成跑壘對決 繞過二壘後竟頭朝下摔倒
洛杉磯道奇今天到多倫多練習備戰世界大賽第6戰。總教練Dave Roberts與金慧成上演「跑壘對決」，繞過二壘後竟頭朝下摔倒。TSNA ・ 2 小時前
MLB》G6再戰山本由伸 藍鳥教頭笑談對策：希望他因為投得太多有點累
多倫多藍鳥隊在世界大賽取得3勝2敗聽牌優勢，第6戰要再面對洛杉磯道奇隊先發投手山本由伸，藍鳥隊總教練John Schneider談到應對策略，他說：「希望他投太多一點有點累。」TSNA ・ 1 小時前
MLB》審美疲勞？球員票選獎出爐 大谷翔平「50轟50K」空手而歸
美國職棒大聯盟（MLB）「球員票選獎」（Players Choice Awards）結果揭曉，洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平雖以史無前例的「50轟50K」神級表現震撼全聯盟，最終卻在「年度最佳球員」與「國聯傑出球員」兩項大獎中雙雙落選，成為本屆最大遺珠。中時新聞網 ・ 14 小時前
世界大賽／打線昏睡非遭聽牌主因 羅伯茲最氣投手！暴投送免費分太致命
世界大賽G5藍鳥靠著大物新人耶薩維奇（Trey Yesavage）7局僅失1分、飆12Ｋ的驚豔表現領軍，最終6：1擊敗道奇聽牌，賽後道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言此役打線熄火相當不應該，但最讓他生氣的是投手多次暴投，免費送藍鳥壘包。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
「龍之子」徐若熙海外FA受日職多隊矚目 傳軟銀端3年10億日圓大約搶人
味全龍「龍之子」徐若熙日前確定行使旅外自由球員權利後，也吸引到許多海外球團準備投入搶人大戰。包含福岡緯來體育台 ・ 1 小時前
大谷翔平可能在道奇奪冠時擔任終結者嗎？本人這樣回應
體育中心／王人瑞報導大谷翔平今天賽後說他有心理準備，會在未來的比賽再上場投球，當被問到有沒有可能在道奇要拿下第四勝的比賽擔任終結者，大谷給了否定的答案。FTV Sports ・ 1 天前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB世界大賽》Trey Yesavage 7局12K壓制道奇打線 率藍鳥6比1奪得聽牌勝
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，台灣時間10月30日上午8時開打，此役藍鳥22歲的先發投手Trey......Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
世界大賽／G3打18局惡戰、超人般的大谷翔平也累了 美記爆料他小失誤
洛杉磯道奇在2025年MLB世界大賽G3經歷18局惡戰以6：5險勝多倫多藍鳥，而道奇隊日本巨星大谷翔平繳出單場雙響砲，4打數4長打、9度上壘，5次保送中包含4次敬遠，且他還是隔天G4的先發投手，然而即使是擔任DH，18局這樣打下來疲勞程度還是相當可觀，美國媒體今就偷爆料大谷因為太累在休息室發生的「小失誤」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
為何第七局還讓大谷翔平繼續投？總教練羅伯茲解釋原因
體育中心／王人瑞報導道奇今天再度推出二刀流巨星大谷翔平先發，大谷前6局表現穩定，但第7局續投時連挨兩安退場，牛棚未能及時止血，讓壘上跑者全數回本壘，最終大谷吞下敗投，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也說明為何讓他繼續投的原因。FTV Sports ・ 1 天前
中職》台灣投野引爆日職爭奪戰 日本記者老實說原因
長期被多支美、日職棒球隊追蹤觀察的味全龍投手徐若熙，昨天正式宣告行使旅外自由球員權利，國外球隊即日起可正式與他接觸，統一獅林安可也有望跟進行使，中職選手赴日挑戰的新聞罕見連日攻佔日本媒體的版面，有日本記者接受本報採訪也直言：「台灣選手在NPB（日職）的存在感有日漸擴大的感覺。」自由時報 ・ 20 小時前
MLB世界大賽》道奇G6背水一戰 總教練Roberts：「我期待山本由伸有良好的投球表現」
MLB美國職棒大聯盟世界大賽G5，今天（台灣時間30日）洛杉磯道奇在自家主場以1比6輸球，系列賽戰績來到2勝3敗，讓對手逼近世界冠軍，自己則站在懸崖邊緣。不過道奇總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
中職》年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉 4選手連霸、5位選手首度奪獎
2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有4位好手完成連霸紀錄，更有5位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB／首局3球挨2轟嘆運氣差 史奈爾說若有G7「當然能投」
世界大賽進入尾聲，洛杉磯道奇第5戰以1比6再敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗的險境。先發左投史奈爾（Blake Snell）雖在首局就被轟出兩發全壘打，但仍撐到第7局退場，賽後他感嘆首局挨轟「...聯合新聞網（運動） ・ 20 小時前
徐若熙旅外》「世界級潛力股」軟銀自城島健司6月訪臺持續鎖定 阪神也有意
味全龍王牌徐若熙宣告行使旅外FA（Free Agent，自由球員）權利，包括日本福岡軟銀鷹、歐力士猛牛、北海道日本火腿鬥士、阪神虎，MLB洛杉磯道奇都傳出有意爭取，據傳開出3年10億日円的軟銀更是自6月CBO（首席棒球總管）城島健司來臺觀察就維持幹部級特例密集調查、鎖定。TSNA ・ 1 小時前
世界大賽／大谷翔平連2打席被美技沒收 10打席上壘後近7打數0安
世界大賽第5戰，大谷翔平4打數吞1K，安打數掛0，歷經第3戰的18局大戰後，大谷近7打數0安吞3K。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
打虎成功！日職軟銀鷹勇奪「日本一」 抱回隊史第12座總冠軍
即時中心／林耿郁報導日職「日本大賽」昨（30）晚在甲子園球場畫下句點！福岡軟銀鷹在系列賽第5戰中，以3比2打退阪神虎，以4勝1敗戰績封王，暌違五年再度奪得「日本一」榮耀，也是隊史第12座總冠軍！FTV Sports ・ 3 小時前
中職公布符合FA資格球員 黃子鵬、蘇智傑等球星動向備受矚目
中華職棒今天（29日）正式公布本季符合自由球員（FA）資格的名單，共有20名以上球員達到A、B級條件緯來體育台 ・ 1 天前
MLB專欄》一舉成名天下知！洛杉磯道奇Will Klein的浪人時光【城牆】
所謂時勢造英雄，MLB美國職棒大聯盟的季後賽是英雄誕生的舞台，尤其殺進世界大賽的最終決戰，受到高度矚目，尤其今年是史上第3次的「美國vs加拿大」的「國際對決」，影響層面更到達不同等級。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 1 天前