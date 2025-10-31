日職三強爭搶「龍之子」徐若熙 爆軟銀砸10億日圓搶人

味全龍24歲王牌右投「龍之子」徐若熙，正式取得國內FA中的旅外資格，消息一出備受矚目。日媒報導，徐若熙吸引日職多支知名球團關注，目前傳出有歐力士、日本火腿和軟銀銀鷹都有意願。據悉，軟銀已經展開動作，並準備以10億日圓（約新台幣2億元）的合約，來全力爭取。

根據《Sponichi Annex》報導，擁有最速158公里火球的台灣頂級右投徐若熙，讓軟銀預計提出一份10億日圓（約新台幣2億元）的3年複數年合約，加上激勵條款。

日職三強積極爭取

根據《Yahoo Japan》報導，本月中旬率先傳出歐力士有意爭取徐若熙，該隊曾在2023年邀請徐若熙與教練團一同參觀秋季集訓。隨後日本火腿也加入戰局，該隊今年春天曾在台灣舉辦一場友誼賽時，與台灣棒球界建立良好關係。



徐若熙正式申請海外移籍後，軟銀也傳出有意爭取的消息。巧合的是，今年太平洋聯盟（Pacific League）前三名球隊都瞄準這位台灣棒球界的瑰寶，形成激烈競爭態勢。



專家分析指出，雖然其他球團也可能加入爭奪戰，但目前看來主要將是這三支球隊的較量。徐若熙本人早有海外發展意願，為這次移籍奠定基礎。

火球潛力獲國際矚目

根據中華職棒（CPBL）海外移籍制度規定，球員需要有3個球季以上，一軍登錄達125天的資格才能申請，徐若熙已符合相關條件。



徐若熙2019年選秀第一輪加盟味全龍，擁有最速158公里的直球，是台灣頂級右投手。雖然 2020年曾因右手肘傷勢影響，但隔年3月17日對中信兄弟的初登板中，先發四又三分之二局，11個出局數全部以三振解決，展現驚人實力。



本季徐若熙出賽19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05。儘管尚未達成單季規定投球局數和兩位數勝利，但去（2024）年台灣大賽MVP的表現，仍讓所有人對其潛力給予高度評價。