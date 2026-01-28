日職廣島鯉魚選手涉使用喪屍煙彈被捕 球團致歉

（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本警方27日以涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」為由，逮捕25歲日本職棒廣島東洋鯉魚隊選手羽月隆太郎。羽月否認吸食，但據傳警方從他的住處，查獲藥物以及疑似吸食器具，球團今天對此致歉。

新廣島電視台、日本中國放送（RCC）報導，警方表示，羽月隆太郎涉嫌於去年12月16日前後，在日本國內少量攝取俗稱「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate）。

去年12月16日，警方接獲相關人士通報後，調查員趕赴該名相關人士所在場所時，發現羽月也在場，於是請求他配合前往廣島中央警署接受調查。警方隨後採集羽月的尿液進行檢驗，結果顯示藥物陽性反應。

警方27日搜索羽月的住處等相關地點，並於當天下午5時30分左右將他逮捕。

對於警方調查，羽月表示，「我不記得曾使用過依托咪酯」，否認相關指控。不過，根據搜查相關人士透露，在搜索羽月住處時，警方查獲疑似為依托咪酯的藥物，以及疑似吸食器具。警方目前正針對藥物的取得途徑等細節展開進一步調查。

這是廣島縣內首次查獲指定藥物「依托咪酯」的案件。依托咪酯本來是麻醉用藥，非法吸食會造成嚴重危險，在日本被嚴格列管，被列為「指定藥物」，未經許可持有、使用、轉讓均屬違法。

廣島東洋鯉魚隊現役球員因為涉及毒品遭到逮捕，震驚整個廣島縣，球團方面也疲於應對。

廣島東洋鯉魚隊老闆松田元今天上午接受媒體採訪時表示，「真的很震驚。對球迷感到非常抱歉。對於看到他以矮小身軀在場上拼搏，因此受到鼓舞的孩子們，實在感到非常對不起。」

羽月身高僅168公分，在日職選手中相對矮小，卻有50公尺5秒7的快腿，守備範圍廣闊。他於2018年選秀第7輪被廣島東洋鯉魚隊指名入團，2020年升上一軍。

總教練新井貴浩透過球團表示，「作為球隊一員，這是缺乏自覺的行為，令人感到非常遺憾。」選手會長、投手島內颯太郎也表示，「我身為代表選手的立場，對此感到非常遺憾。我們將嚴肅看待這起事件，努力向球迷展現身為職業選手應有的自覺與責任。」

球團本部長鈴木清明則指出，「即使本人否認，但既然已有遭逮捕的事實，將暫停所有棒球相關活動。」（編輯：韋樞）1150128