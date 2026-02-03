日職春訓登場! "台灣雙至寶"攜手飆速催火球＃WBC"台日同屬C組" 古林睿煬:想對決大谷翔平＃"想證明台灣是強隊" 徐若熙談WBC給霸氣宣言＃中華隊30人名單敲定 2/6透過大聯盟直播揭曉

WBC古林飆速1800-SOT 旅日台灣好手古林睿煬，今天(3日)在春訓實戰投打練習中登板，最快球速飆出153公里，接受訪問提及下個月WBC賽事，點名最想對決的選手是大谷翔平；而同樣效力日職的台灣火球男徐若熙，首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到經典賽霸氣表示，會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍。而最終30人名單，今天(3號)出爐，在6號由大聯盟統一公佈，會是怎麼樣的陣容，已經掀起球迷討論。NS挑戰撒豆 用來驅邪招福台灣王牌投手古林睿煬以及孫易磊在日本春訓時間體驗當地傳統文化3號也迎來首次實戰打擊練習古林睿煬最快球速飆到153公里表現穩定隨著WBC賽事逼近中華隊與日本隊同屬C組將於3月6日迎來首戰對決古林睿煬接受日媒採訪被問到最想在國際賽場上對決的打者他直接點名大谷翔平很想對戰但也坦言沒有壓制策略同樣旅日好手徐若熙春訓首次進入牛棚練投45球僅用「6、7成力」就獲得高度評價接受日媒採訪，霸氣發言如果能入選中華隊，會全力以赴希望能有所貢獻並直言會證明台灣是一支強大的隊伍！徐若熙、古林睿煬都被視為中華隊先發投手熱門人選而最終30人名單3號下午國訓中心召開選訓會議後將出爐6號透過大聯盟直播揭曉名單外界也搶先預測投手第一先發組林昱 徐若熙、古林睿煬、鄭浩均這四人機率最高另外林家正 有望主戰捕手蔣少宏.戴培峰可能將二擇一其中內野手最難抉擇有專家點出江坤宇、吳念庭、林子偉都可能在入選邊緣各國名單將攤牌中華隊陣容也讓球迷 掀起熱議 拭目以待 台北

更多台視新聞網報導

三重命案！婦為愛凍卵植囊胚 臉書曬恩愛「滿眼是你」...竟遭夫殺害

股市熱潮帶旺房市 329檔期估湧報復性推案

牛樟樹遭登山隊「釘上標高牌」 農場主人痛批：行為不當！