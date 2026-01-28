日職棒「代跑王牌」爆吸食喪屍菸彈！極度自律形象翻黑 球團道歉：對不起小球迷們

日本職棒廣島東洋鯉魚隊球星羽月隆太郎驚傳重大醜聞。（翻攝自羽月隆太郎IG）

日本職棒廣島東洋鯉魚隊驚傳重大醜聞！年僅25歲的陣中「代跑王牌」羽月隆太郎，因涉嫌使用含有指定管制藥物「依托咪酯（俗稱喪屍菸彈）」，昨（27日）遭廣島縣警逮捕。這位過去以小個子奮戰、形象極度自律著稱的選手捲入毒品案，不僅震驚日本球界，球團老闆今（28日）更親自出面致歉，感嘆對不起那些曾被他激勵的小球迷。

綜合日媒報導，根據警方調查，整起案件始於2025年12月16日，警方接獲相關人士通報後對羽月進行調查，經尿液檢驗呈現依托咪酯陽性反應，隨後更在其住處及相關地點查扣了疑似毒品與吸食器材。依托咪酯原為醫療用麻醉劑，因被濫用會導致手腳痙攣、意識不清等嚴重健康危害，日本政府已於去年5月將其列為管制藥物。

廣告 廣告

羽月隆太郎昨結束球隊聯合自主訓練後隨即被警方帶回，儘管他矢口否認犯行，辯稱「完全不記得有使用」，但警方仍依違反《醫藥品醫療機器法》將其逮捕，並深入追查毒品取得管道及是否有其他人員涉案。

羽月隆太郎身高僅167公分，在職棒圈屬於身材劣勢，但他憑藉著驚人快腿與拚勁殺出一條血路，上個賽季出賽74場並以17次盜壘成功位居全隊之冠，是廣島隊關鍵時刻極為倚重的「代跑王牌」。過去他給媒體和球迷的印象是訓練刻苦、對備戰一絲不苟，加上親切宛如吉祥物的性格，在廣島當地擁有極高人氣。

如今傳出染毒被逮，廣島街頭受訪民眾難掩失望，直言「原本以為他是個誠實的人」「身為廣島人感到很丟臉」，昔日陽光形象瞬間崩塌。

面對旗下球員爆發嚴重違法行為，廣島球團高層緊急採取處置。球團老闆松田元今面對媒體採訪時深表震驚與痛心，他特別提到羽月過去在場上的奮戰精神曾是許多孩子的榜樣，語重心長地表示：「對於那些看著他以瘦小身軀在場上拚搏、因而獲得勇氣的孩子們，真的感到非常抱歉。」總教練新井貴浩也發表聲明，嚴厲指責此行為缺乏身為球隊一員的自覺，對此感到極度遺憾。

目前廣島球團已宣布無限期停止羽月隆太郎的所有棒球活動，並採取「切割」措施，第一時間將馬自達球場商店及官方網站上與他相關的周邊商品全數下架。由於2月1日春訓即將開跑，這起醜聞無疑重創球隊士氣，外界普遍認為羽月恐難逃被解約命運。球團方面強調將全力配合檢警調查，並致力於防止類似事件再犯，希望能盡快平息這場風波，讓球隊回歸正軌。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

俄兵穿「隱形斗篷」扮企鵝慘遭轟飛 內部殘忍虐兵倒吊畫面曝光

泰國屁孩惹禍！放鞭炮炸橋「燒起來了」 交通部向父母求償100萬維修費

嚴凱泰女兒公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開