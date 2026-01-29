日職球員羽月隆太郎涉毒遭逮！廣島鯉魚致歉 總教練坦言「非常遺憾」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本職棒廣島東洋鯉魚選手羽月隆太郎，去年（2025）12月16日遭警方懷疑涉嫌使用非法藥物「依托咪酯」（俗稱喪屍菸彈），並於27日下午被廣島縣警方正式逮捕。對此，廣島球團與總教練皆出面回應並致歉。

日本職棒廣島東洋鯉魚選手羽月隆太郎，去年因涉嫌使用非法藥物「依托咪酯」遭警方逮捕（圖／翻攝自X）

羽月隆太郎2019年自神村學園高中（鹿兒島）畢業，於選秀會中以第7指名加入廣島隊。上季出賽74場，創下個人生涯新高，繳出打擊率2成95、17次盜壘的成績，為一名以速度見長的內野手。

針對本次涉毒事件，廣島球團發表聲明致歉表示：「本球團所屬球員發生如此事件，對於讓廣大球迷朋友們感到極大的擔憂與困擾，我們在此致上最深的歉意。」球團也強調，對於所屬球員引發此類狀況深感沉重，未來將全面推動防止再發的相關措施。

總教練新井貴浩則回應，目前案件仍在調查階段，暫不便對細節發表評論，但對球員行為感到痛心與遺憾，直言：「身為球隊一員卻做出缺乏自覺的行為，令我感到非常遺憾。」

隨著春訓營即將於2月1日展開，卻再度爆發球員涉嫌非法案件，也讓職棒圈對球員紀律與法令遵守問題，再次投以嚴格檢視的目光。









◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

