日職羽月隆太郎涉用喪屍煙彈 被逮

日本警方27日以涉嫌使用「喪屍煙彈」為由，逮捕25歲日本職棒廣島東洋鯉魚隊選手羽月隆太郎。羽月否認吸食，但據傳警方從他的住處查獲藥物以及疑似吸食器具，球團28日對此致歉。

警方表示，羽月隆太郎涉嫌於去年12月16日前後少量攝取俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯。警方接獲相關人士通報後，調查員趕赴該名相關人士所在場所時，發現羽月也在場，請求他配合前往廣島中央警署接受調查。警方採集羽月的尿液進行檢驗，結果顯示藥物陽性反應。

警方27日搜索羽月的住處等相關地點，並於當天下午5時30分左右將他逮捕。羽月表示，「我不記得曾使用過依托咪酯」，否認相關指控。不過，根據搜查相關人士透露，在搜索羽月住處時，警方查獲疑似為依托咪酯的藥物，以及疑似吸食器具。警方目前正針對藥物的取得途徑等細節展開進一步調查。

羽月身高僅168公分，在日職選手中相對矮小，卻有50公尺5秒7的快腿，守備範圍廣闊。他於2018年選秀第7輪被廣島東洋鯉魚隊指名入團，2020年升上一軍。

廣島東洋鯉魚隊現役球員因為涉及毒品遭到逮捕，震驚廣島縣。球團老闆松田元表示，「真的很震驚。對球迷感到非常抱歉」。

總教練新井貴浩表示，「作為球隊一員，這是缺乏自覺的行為，令人感到非常遺憾」。選手會長、投手島內颯太郎也表示，「對此感到非常遺憾。我們將嚴肅看待這起事件，努力向球迷展現身為職業選手應有的自覺與責任」。

球團本部長鈴木清明則指出，「即使本人否認，但既然已有遭逮捕的事實，將暫停所有棒球相關活動」。