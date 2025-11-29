日職／不是道奇、火腿！徐若熙3年逾15億日圓加盟軟銀
味全龍王牌投手徐若熙在本季結束後行使旅外權利，動向正式底定。據日刊體育28日報導，日職軟銀鷹已確定網羅這名25歲台灣右投，並在道奇、日本火腿等多支日美球團的競逐中勝出，完成休季第一波補強。
報導指出，徐若熙為最快球速158公里的本格派右腕，兼具出色控球能力，被軟銀定位為先發輪值重要戰力。正值有原航平3年合約期滿、東浜巨行使國內自由球員權利、兩人去留未明之際，軟銀為挑戰洋聯3連霸、連續2年奪下「日本一」，率先補進台灣王牌投手。
依日媒掌握，軟銀端出3年總額超過10億日圓的大型合約，成功擊敗洛杉磯道奇、日本火腿等球團。先前亦有報導指出，合約總額規模上看15億日圓以上，但實際金額仍以球團正式公布為準。
日媒進一步揭露雙方接觸過程，中華職棒於10月29日宣布徐若熙申請海外移籍制度（入札制度）後，軟銀即密切掌握其動向。
球團高層9月下旬已赴台實地視察，11月上旬進行私下接觸，隨後邀請徐若熙前往福岡參觀主場與訓練設施，並在餐敘中，由球團會長王貞治親自出席傳達高度誠意，之後再由首席棒球總管城島健司二度來台爭取，最終促成合作。
徐若熙於2019年以選秀狀元身分加盟味全龍，2023年台灣大賽拿下MVP，今季在CPBL出賽19場，戰績5勝7敗，防禦率2.05，展現高度穩定性。
生涯曾於2022年接受韌帶重建手術（Tommy John），2023年正式復出。生涯累計64場出賽，16勝18敗、防禦率2.42、349次三振，身高180公分、體重76公斤，右投右打。
軟銀編成育成本部長永井智浩過去曾公開評價，徐若熙「還有很大的成長空間」，是球團長期鎖定、極具潛力的逸才。隨著這筆補強到位，軟銀新球季先發輪值布局也正式啟動。
