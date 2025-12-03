日職》古林期待對決林安可 經典賽埋伏筆

北海道日本火腿鬥士台灣強投古林睿煬在青棒訓練營分享旅日首年心得。（李弘斌攝）

台灣強投古林睿煬今年完成日職初體驗，雖曾因傷缺陣近3個月，但也有完封勝與季後賽先發4.2局無失分等亮點。古林3日表示，受傷損失很大卻也不是壞事，給他時間融入新環境，明年目標就是保持健康，也期待對決前統一獅隊友林安可，至於明春的經典賽，他則埋下「到時候就知道」的伏筆。

「經典賽？我不知道，我覺得還是不要講太多好了，不然我每次講太多，然後都退賽。」因傷錯過去年底12強與今年初經典賽資格賽的古林，這次似乎想換個心情面對國際大賽，「你不要看我這樣，我自己也會緊張。」笑著連說兩次：「到時候就知道了！」

古林去年底以中職年度MVP之姿，風光加盟日職北海道日本火腿鬥士隊，可惜沒能擺脫容易受傷的問題，雖在5月對樂天金鷲以98球投出完封勝，次月就因左側內腹斜肌拉傷進入傷兵名單，最終在一軍例行賽登板7次含5場先發，繳出2勝2敗、自責分率3.62的成績單。

「我覺得印象深刻絕對是第1場，充滿期待然後整個炸裂。」古林笑說，幸好他也因而學到很多，找出問題、快速調整，去面對後面的比賽，後來能完封並不會覺得不可思議，「就是我有發揮出來自己該展現出來的能力。」

隨後因傷免戰近3個月，古林表示就吸收比賽經驗而言，當然是一大損失，「但我也不認為這是件壞事，第1年剛好這個傷讓我有時間停下來，慢慢確認一下我到底要做什麼，去習慣去融入這個文化。」

放眼明年，古林的目標還是保持健康，也開心林安可、徐若熙等台灣好手將旅日發展，「我終於有更多人可以約吃飯了！」笑說自己的google地圖在北海道標記滿滿的推薦餐廳，尤其期待同在太平洋聯盟對決加盟西武獅的林安可。

「第1年去日本會遇到什麼樣的狀況，我有給他一些建議。」古林透露有和林安可聯繫，也期待兩人的投打對決，「以前我在隊內賽（統一時期）對他好像都丟得不太好，他真的是很棒的打者，我們球隊（火腿）內部有講到，已經在討論要怎麼對付他了。」