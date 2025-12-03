日職》古林滑球現學現賣 跑步感受日式細膩

古林睿煬今年體驗旅外的首個球季，表示光從「跑步」就見識到日本訓練的細膩，也深感要對付日職打者，自己原本的球種太過單調，還跟今年贏得太平洋聯盟「澤村賞」的隊友伊藤大海請益滑球投法，且練不到1周就在實戰中運用，竟然發揮奇效。

「滑球我本來就會投，但在中職真的很少很少投。」古林說，跟伊藤大海學滑球之後，不到1周就得登板，「我就覺得沒辦法、沒有招了，先丟再說，結果效果蠻好的，大概知道那個手感是怎麼樣。」

「伊藤大海可以說是我最好的朋友，我自己說的啦！」古林笑說，體認到自己球種的不足，在日本到處問，不只請教伊藤，確實增加了一些武器，只是哪些球種目前不好說，希望明年再展現給大家看，「因為我練一下，然後就馬上丟，這真的不是常態，需要好好去找那個手感。日職比賽用球也不一樣，再好好適應一下。」

談到日職訓練與台灣不同之處，古林則說是細節，比如跑步，台灣球團不會特別去教，日本則連跑的姿勢、哪邊要發力都有學問。「跑步的量我覺得不算大，跟統一差不多，但是他們會測秒來要求跑的強度，不會讓你跑到真的沒力，但在你有辦法認真跑的時候做好這個訓練。」