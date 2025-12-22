日職》徐若熙赴軟銀鷹 不忘味全是起點

味全龍投手「龍之子」徐若熙2025年球季結束後，行使旅外球員權利，明年將穿上福岡軟銀鷹18號球衣展開日本職棒生涯，軟銀鷹球團26日將為徐若熙舉辦加盟記者會，日媒也推估徐若熙簽下3年15億日圓合約。

味全龍與軟銀鷹22日發布正式新聞稿分享徐若熙最新動態，味全龍領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」

徐若熙透過軟銀鷹球團感性表示：「味全龍永遠是我的起點，這一點不會改變。」徐若熙感謝味全龍給予他成長機會與支持，也感謝軟銀鷹的肯定與信任，讓他有在更高層級挑戰的機會，為了不辜負球團期待，他會在日常訓練及比賽都竭盡全力，並在全新的環境有進一步成長，回報所有支持他的人。

味全龍球團並補充，徐若熙自從2019年以選秀首輪身分加入球隊以來，憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中華職棒近年最具代表性的領銜投手。徐若熙獲得日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

徐若熙2021年中職菜鳥球季拿下3勝7敗，2022年進行手肘韌帶置換手術，隔年季末復出後出賽5場，2024和2025球季總共出賽208.2局，今年114局更是生涯新高，在中職4季累積出賽64場、投305局，16勝18敗，防禦率2.42。