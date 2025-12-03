日職》教頭比一比 新庄IG達人 餅總神救援

統一獅教頭林岳平（右）與愛徒古林睿煬情同父子，圖為兩人年初在火腿訪台交流賽相見歡。（本報資料照片）

古林睿煬和統一獅總教練「餅總」林岳平情同父子，到北海道火腿鬥士則效力於個人風格強烈的「Big Boss」新庄剛志麾下。古林3日透露，很感謝餅總持續關心他，今年季後賽還來「神救援」；新庄監督在外界眼中可能有些瘋狂，其實認真嚴肅又神祕，大多透過IG傳訊來鼓勵他。

「新庄監督是一個非常認真、很嚴肅的總教練，非常有神祕感，比較特別的是他會用IG，傳的訊息比跟我講話多。」古林表示，通常投完比賽之後，新庄會傳給他一些鼓勵的話，「我丟爆的時候，就說這是一個好投手需要去經歷的階段，丟得好他也不吝於讚美。」

被問到以目前的日語程度，能否直接回新庄訊息？古林表示自己有上日語線上課程，聽力OK，尤其跟捕手的溝通自認基本無礙，但若監督要跟他用IG閒聊，「可能我還要再努力一下，怕我回的訊息不是敬語，幸好現在翻譯很方便。」

古林雖然離開統一獅赴日發展，林岳平還是像父親一樣關心他，尤其是今年季後賽火腿以2勝3敗落後的背水一戰，就是餅總前一天現場探班「神救援」，助古林繳出先發4.2局無失分好投。

「比賽前一天，我把一些對比賽的疑問去詢問他，就結果來說，我得到一些很棒的建議。」古林表示，去了日本還是得到餅總很多幫助，真的非常感謝，「雖然他可能也只是講講幹話，對我來說還是有很大的收獲。」師徒深厚情誼可見一斑。