日職／林安可加盟日職西武獅！球團社長、傳奇球星來台展誠意

西武代表取締役社長奧村剛、林安可和資深顧問潮崎哲也。（圖／統一獅提供）





日職埼玉西武獅球團今日（9日）於台北為林安可舉辦入團記者會，正式宣布這位去年11月簽署支配下選手合約的台灣強打者開啟職棒新篇章。

記者會現場由西武代表取締役社長奧村剛、資深顧問潮崎哲也率領，台灣中華職棒會長蔡其昌、秘書長楊清瓏，以及統一獅涂忠正董事長、蘇泰安總經理與林岳平總教練等貴賓皆親臨現場見證。

總教練西口文也祝福林安可：全力貢獻球隊奪下日本第一

會中播放了現任埼玉西武獅總教練西口文也的祝福影片，西口總教練曾在2015年於統一獅擔任客座教練，與該隊淵源深厚。

林安可在感言中由衷感謝支持其追夢的統一獅球團，並表示會盡全力盡快成為球隊戰力，為奪得聯盟冠軍與日本第一做出貢獻。

林安可也特別提到，希望未來埼玉西武獅能有機會到台灣舉辦比賽，讓家鄉球迷親眼見證他在日職場上的表現。

西武資深顧問潮崎哲也期許長打火力

西武球團資深顧問，同時也是隊內傳奇球星潮崎哲也，盛讚林安可在台灣職棒曾擁有全壘打王與打點王的輝煌紀錄，其身為國家代表隊核心的長打能力是最大特色。

潮崎哲也強調，在球隊必須強化打擊火力的現狀下，高度期待林安可能充分發揮所長，成為體現2026年球隊口號「打破」的關鍵選手。

西武社長奧村剛則指出，台灣是西武集團極其重要的據點，期盼以林安可入團為契機，促進日台職棒進步發展。

餅總感性憶當年二刀流抉擇：轉任野手助其圓夢

統一獅總教練林岳平在記者會感性透露，林安可剛加入球隊時曾希望以投打「二刀流」挑戰職棒，但他當時建議林安可，若未來想挑戰海外職棒，轉任專職打者會是較好的選擇。

如今看見林安可實現前往日本打球的夢想，林岳平表示衷心期盼林選手在西口文也總教練的帶領下能大放異彩。

統一獅蘇泰安總經理也對這位「混血王子」送上祝福，感謝其對統一獅的貢獻並支持其挑戰更高舞台。

