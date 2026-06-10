日職／樂天金鷲驚傳季中換帥 三木肇監督閃電卸任

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三木肇。（資料圖／東森新聞）





日本職棒太平洋聯盟東北樂天金鷲今年開季以來戰績欠佳，開季前58場賽事僅僅交出21勝36敗1和的成績，在太平洋聯盟榜尾苦苦掙扎墊底。

眼看球隊表現持續低迷，樂天球團於今天在當地時間凌晨1點發布震撼公告，宣布與監督三木肇進行協商之後，將讓三木肇暫時休養，並由現年43歲的首席教練塩川達也擔任代理監督職務。

交流賽狂吞開幕6連敗創隊史首例

今年是三木肇執掌樂天金鷲兵符的第二年，然而樂天整季的表現卻始終低迷。

在近期展開的跨聯盟交流賽中，樂天更創下了隊史首次慘吞「跨聯盟交流開幕6連敗」的紀錄，目前在交流賽僅拿2勝10敗，在交流賽12支球隊中敬陪末座墊底，勝率僅有低迷的0.167。

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拉回整個太平洋聯盟來看，樂天目前的整體勝率僅有0.368，是太平洋聯盟6支球隊當中，唯一勝率不到4成的隊伍。

目前樂天不僅距離洋聯排名第五的千葉羅德有多達7場勝差，與洋聯龍頭西武獅之間的勝差更被拉大到14.5場，戰績岌岌可危。

老闆親自探班、季中更換隊長仍無用

根據日本媒體《體育日本》的報導指出，面對球隊欠佳的戰況，樂天球團老闆三木谷浩史在5月28日特地到球場為球隊打氣。

隨後球團更在6月2日執行「季中更換隊長」的策略，讓36歲的老將鈴木大地擔任樂天隊長，希望能藉此凝聚球隊氣勢。然而這些大動作依然無法止血，樂天近期仍舊吞下一波4連敗，最終促成了這次教練團變動。

43歲塩川達也緊急救火

本次臨危受命接下代理監督的塩川達也，在球員選手時期曾效力過樂天長達7個賽季，對球隊體系相當熟悉。

他在2011年退役之後，便持續留在球團服務，擔任過球隊一、二軍的內野守備暨跑壘教練，並從本賽季起開始擔任首席教練，如今將正式接掌代理監督。

事實上，這並非樂天球團史上第一次在「季中換帥」。早在2018年時，當時的樂天監督梨田昌孝就因為球隊戰績僅交出21勝41敗1和的慘澹成績，讓他閃電下台。

當時是由首席兼打擊教練的平石洋介擔任代理監督職務，而平石洋介也在隔年正式升任為樂天監督。

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