日職／歐力士陳睦衡春訓二軍出發！有望交手經典賽中華隊

日本職棒歐力士猛牛隊今（23）日公布將於2月1日展開的宮崎春訓成員名單。台灣育成投手陳睦衡確定被分配在B組出發。

進入職棒生涯第2年的陳睦衡已於20日返抵日本，並於昨日正式展開自主訓練。此外，歐力士二軍也排定將於3月2日與積極備戰世界棒球經典賽（WBC）的台灣隊進行官辦熱身賽。

A組由宮城大弥領軍、B組涵蓋所有新人與陳睦衡

歐力士本次春訓分組共計80人前往宮崎。A組共有44人，由陣中王牌宮城大弥及兼任投手教練的資深老將平野佳壽領銜。

B組則有36人，名單包含選秀第一指名藤川敦在內的所有新人球員，以及台灣投手陳睦衡。陳睦衡於本月20日返日後，已隨即展開訓練，準備投入即將到來的春訓課程。

復健組留守大阪調整 宇田川優希視狀況再行會合

在傷兵與復健球員方面，共計12名成員將先留在大阪舞洲基地進行調整。其中包括正接受右肘韌帶置換手術（Tommy John）術後復健的強投宇田川優希。

這批復健組球員將視後續的身體恢復狀況與訓練進度，再決定何時前往宮崎與集訓大部隊會合。

3月2日台日交流賽：歐力士二軍將戰經典賽台灣隊

根據歐力士球團公布的春訓賽程規劃，B組二軍成員將在3月2日與世界棒球經典賽（WBC）台灣隊展開官辦熱身賽。這場比賽將是陳睦衡在職棒第2年春訓的重要實戰檢核，亦是台灣球迷關注其是否能對決家鄉英雄的指標賽事。

