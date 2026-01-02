日職》留住強投虧入札金 西武有喜有憂
日職西武獅的兩大強投透過「入札制度」赴美，外傳今井達也與太空人敲定3年合約，高橋光成卻仍乏人問津，若在台灣時間周一凌晨6時的期限前未與大聯盟球隊達成共識，高橋今年可能繼續效力西武，來年再挑戰美職。如此西武投手戰力衝擊較小，但入札金也虧很大。
28歲的高橋光成在2022至23年處於巔峰，這兩季日職共投330.2局，繳出自責分率2.20、每局上壘率1.13佳績，但隔年大滑坡戰績0勝11敗，去年回穩自責分率3.04。
高橋的優點是控球精準，上季四壞率僅6.7％，卻不是美職吃香的三振型投手，去年在日職三振率14.3％，生涯11季從未超過20％，而大聯盟投手上季平均三振率是22.2％。儘管不是沒有大聯盟球隊與高橋接觸，條件就是談不攏，可能就是受邀參加大聯盟春訓的小聯盟合約。
若入札期限截止還沒有著落，一般認為高橋會與西武敲定一紙附脫逃條款的複數年約，或許等今年底再挑戰美職，屆時成為無限制自由球員，不用再透過入札制度，談約會更有空間。
然而，高橋若晚一年才成功赴美，也表示西武無法從他身上賺到「入札金」。而今井達也與太空人敲定的3年合約，據傳附帶每年都可投身自由市場的脫逃條款，而入札金按規定只能從第1張合約抽成。如果今井今年底就執行脫逃條款，西武能抽的20％入札金也就數百萬美元之譜，荷包已經虧很大。
