日職》統一獅跳西武獅 林安可身價破億

統一獅強打林安可的議約權，確定由日職西武獅取得。（本報資料照片）

統一獅強打林安可本月3日行使旅外球員權利，統一球團17日宣布由日本職棒西武獅取得與林安可的議約權，統一領隊蘇泰安表示，球隊樂觀其成，期待林安可在日職打出亮眼成績，不僅證明台灣棒球價值與實力，也成台灣之光。

接下來將由西武獅球團與林安可經紀團隊進入合約談判階段，預計1個月內完成所有程序，目前謠傳林安可將跟西武獅簽下「2＋1」年合約，前兩年是保障約，第3年是西武球團選擇權，總薪資加上轉隊費接近400萬美元（約合1.25億新台幣）。

廣告 廣告

林安可本月初符合年資取得旅外資格，繼王柏融、陳韻文、曾峻岳、古林睿煬、徐若熙等人之後提出申請旅外入札制度，蘇泰安說：「明年也是台日雙獅合作第11年，期待林安可的加盟，讓雙獅活動意義更加值得期待。」

2019年中職季中選秀會被統一獅用第1輪第4順位選進的林安可，生涯初期嘗試過「雙刀流」，隨後2020年3月開始專注在打擊，7年中職生涯總共出賽583場，打擊率2成87、112支全壘打、399分打點與358分得分。

西武獅過去網羅過郭泰源、李振昌、郭俊麟、吳念庭、張奕等台灣好手，目前也有旅日打者林冠臣；在林安可加盟西武獅後，下一個挑戰旅日的台灣球員是味全龍徐若熙，外傳軟銀鷹積極爭取中，日本火腿與歐力士也有興趣。