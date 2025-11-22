日職》背號73 林安可加盟西武獅

從「東方特快車」郭泰源開啟緣分，西武獅一直是與台灣關係最密切的日職球團，22日再宣布與中職統一獅強打林安可簽訂合約，成為隊史吸收的第10名台灣好手，明年將穿著73號球衣征戰日職。

林安可透過西武球團聲明表示，非常感激能獲得這次挑戰日職的機會，「我感到無比興奮，我將每天竭盡全力，充分展現自己的實力。這將是一個全新的挑戰，在一個全新的環境中，但我相信這會帶來正面的結果。我將竭盡所能，為球隊的勝利貢獻力量。」

西武球團本部長廣池浩司則表示，林安可曾在中職多次榮膺全壘打王和打點王，強大的長打能力為其最大優勢，成為國家隊的關鍵球員，「我們非常欣賞林安可與高水平投手競爭的堅定決心和不懈努力，非常高興能簽下這樣的球員進入日職，希望他能夠表現出色，不辜負獅隊球迷以及日、台棒球迷的期望。」

曾效力西武的台將包括郭泰源、張誌家、許銘傑、郭俊麟、吳念庭、李振昌、廖任磊、張奕，林冠辰去年剛經由選秀入隊，28歲的林安可成為第10人，被日媒形容為西武的「大型補強」，是問鼎自2019年後首座太平洋聯盟冠軍的重要戰力。

林安可與西武的合約細節尚未正式公布，但外界估是年薪達100萬美元的2＋1年合約，加上要支付給中職母隊統一獅的轉會費，總值上看400萬美元，換算新台幣也是躋身「億元男」行列。