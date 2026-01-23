日職》西武獅春訓名單揭曉 林安可名列一軍

日本職棒埼玉西武獅隊將於2月1日展開春訓，今（23）日公布春訓分組名單，季外加盟的前統一獅重砲手林安可，被安排在一軍的名單內，另外2024以選秀身分加入的林冠臣，則被排在二軍組。

林安可新賽季將在日本職棒展開生涯新旅程，西武獅今日公布的名單，他也為列在一軍裡。其他名單成員包含投手23人、捕手4人、內野手9人、外野手10人，其中還有洋將Alexander Canario，林安可將要與其共同競爭外野手外籍球員的位置。

林安可過去在2019年以選秀第一指名被統一獅選走，在隔年就以32轟的成績拿下全壘打王及新人王，上賽季雖有傷勢影響，仍然以打擊率3成18繳出了23轟、105安包含73分打點的成績。

林安可在中職7年資歷，打擊率2成87，累積轟下112發全壘打、包含399分打點，季外在取得旅外權利以後，以2+1的合約加盟日職埼玉西武獅隊，推定年均薪約新台幣3000萬元。

二軍春訓名單中，來自台灣23歲的林冠臣列在外野手，去年他在日職二軍出賽37場，打擊率2成85，敲出37支安打包含1轟，貢獻16分打點。