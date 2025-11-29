日職》道奇出局 傳軟銀砸3年3億娶徐若熙
繼統一獅強打林安可加盟西武獅之後，中職今年冬天續有好手前進日職，根據《日刊體育》等多家媒體報導，日職總冠軍隊軟銀鷹擊敗日職火腿、美職道奇等競爭對手，以總值超過15億日圓（約3億新台幣）的3年合約，成功取得「龍之子」徐若熙的交涉權，視其為新球季先發輪值的重要戰力。
擁有極品速球的味全龍強投徐若熙在2022年右肘開刀、2023年季末逐步復出，今年於中職先發19場，投114局飆120K，自責分率僅2.05，球季結束後決定行使旅外自由球員權利，獲得日、美等多支球隊爭取。
徐若熙今年每次登板，都吸引球探在場邊關注，其中軟銀鷹一直熱烈爭取，首席棒球總管（CBO）城島健司季中就曾親自來台觀察。在徐若熙提交FA之後，軟銀不僅立刻開出3年、10億日圓以上的合約，也安排他赴日參觀球場與訓練基地，並與會長王貞治見面，誠意十足。
日媒報導，軟銀除了在徐若熙爭奪戰中領先日本火腿，在道奇加入競爭行列後，更進一步將合約總值加碼到超過15億日圓，成為最終的贏家。徐若熙今年月薪40萬，轉戰日職據估算平均月薪超過800萬，飆漲20倍。
《日刊體育》指出，軟銀雖然完成太平洋聯盟2連霸，並奪下「日本一」王座，但先發輪值中的有原航平合約到期，東浜巨行使國內FA，能否留住兩人還是未定之天，先一步搶下台灣的王牌投手，可說是尋求衛冕的第一波補強。
