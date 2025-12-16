日職／隊友視角看古林睿煬、孫易磊！火腿野村佑希有話要說

日本火腿鬥士隊野手野村佑希。（圖／陳耿閔攝）





日本職棒球北海道日本火腿鬥士野手野村佑希今天表示，期待在2026年台日棒球國際交流賽於台北大巨蛋出賽，並希望能敲出全壘打，同時也談到隊上2位台灣隊友。

2026台日棒球國際交流賽記者會今天下午舉行，野村佑希出席受訪時表示，火腿隊目前陣中擁有台灣投手古林睿煬與孫易磊，對台灣棒球實力並不陌生，也相信台灣還有許多優秀球員，十分期待在交流賽中交手。

野村佑希指出，雖然目前尚未與兩名台灣隊友一同用餐，但平時經常與孫易磊聊天，並稱讚對方學習日文相當認真，日常對話已沒有太大問題。

廣告 廣告

他也提到，兩人在台灣時期就已有高知名度，成為隊友後實際看到場上表現，認為兩人在日本職棒也屬於頂尖等級的投手。

野村佑希今年初曾隨火腿隊來台進行交流賽，對台北大巨蛋留下深刻印象，形容場館明亮、漂亮，台灣球迷的應援方式也讓他印象深刻。

不過，他也坦言當時未能敲出全壘打，希望能在2026年的交流賽中於大巨蛋開轟。

在美食方面，野村佑希表示，先前來台時曾品嚐小籠包、雞排等台灣小吃，回到日本後也特別做了功課，發現還有知名的地瓜球尚未嘗試。他笑說，再次訪台時，希望能吃到「很多很多地瓜球」。

2026台日棒球國際交流賽將於明年2月25日至28日在台北大巨蛋舉行，日本火腿鬥士與日職福岡軟銀鷹隊，將分別對戰中華職業棒球大聯盟味全龍隊、中信兄弟隊，以及世界棒球經典賽台灣隊。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

Dora捲風暴一度暴瘦到3字頭！證實離開樂天暫別啦啦隊舞台

快訊／經典賽教頭接任樂天桃猿總教練！曾豪駒回應了

快訊／曾豪駒確定升任樂天桃猿總教練！

