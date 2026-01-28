日職25歲球員疑吸「喪屍煙彈」遭逮 球團道歉了

效力於廣島鯉魚隊的25歲內野手羽月隆太郎，因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯遭到逮捕。（圖／翻攝自IG@hatsuki_00）





日本職棒傳出醜聞，效力於廣島鯉魚隊的25歲內野手羽月隆太郎，因涉嫌使用俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯（Etomidate），於昨（27）日遭到逮捕，其尿檢結果呈現陽性反應，但羽月表示不記得有使用過，調查持續進行中。今（28）日球團發表道歉聲明，強調將全面配合調查；總教練新井貴浩則表示非常遺憾，將加強指導，防止類似事件再發生。

綜合日媒報導，在春訓即將到來之際，球員因涉毒遭到逮捕，儼然對球界帶來巨大衝擊。廣島球團表示，此案造成廣大球迷的擔憂與困擾，在此致上最深的歉意，將全面配合相關單位的調查，待釐清事實後，採取適當的應對措施，強調球團嚴肅看待此事，將採取相關措施以防止再度發生類似事件。

廣告 廣告

球團本部長鈴木清明指出，先停止羽月一切有關棒球的活動，是否解除合約，仍待後續調查結果而定，也將暫停銷售羽月的週邊商品；總教練新井貴浩也向球迷及相關人士致歉，由於案件在調查中，不方便多做評論，但也直言「這是缺乏自覺的行為，非常遺憾」，未來將徹底加強指導，防止類似事件再發生。

今年25歲的羽月隆太郎，2018年透過日職選秀以第7指名進入廣島鯉魚隊，2020年站上一軍，截至去（2025）年球季結束，共出賽277場，打擊三圍.243／.299／.318。

東森新聞關心您

吸食毒品，有害身心健康。

更多東森新聞報導

毒男吸喪屍煙彈、癱趴機車 遭盤查咬傷警

搖起來手感不對！毒品藏瓦斯罐 遭警識破

凌晨不睡覺！男酒店旁閒晃 警搜出「喪屍煙彈」

