日聾人咖啡店全手語溝通 員工無論能否口說都須會手語

一進門，店員用日本手語比出「歡迎光臨」，並透過動作與牌子詢問客人想要內用還是外帶？整個過程完全沒有聲音，這裡是以手語做為唯一溝通語言的空間。

Sign with Me聾人店長柳匡裕表示，「我招募會手語，而且溝通順暢的人來工作，讓大家認為，我使用手語也能找到工作，然後進一步吸引更多人聚集來這，因此開了這家店。」

柳匡裕本身是一名聾人，2011年成立這間咖啡廳，堅持店內員工不論聾人或聽人，都必須會手語，工作時不能使用口語，聾人員工也不能戴助聽器，真正打造出完全以手語為核心的環境。

現在在咖啡廳工作的小原春，回憶剛進來時發生許多糗事，但熟悉後，越來越熟練。

Sign with Me聾人員工小原春說：「我常常打開水龍頭忘了關，水就一直流，自己都沒聽到，已經好幾次了，煮東西也老是忘記，鍋子裡都燒開好幾次，弄得我手忙腳亂。」

為了避免客人進門時，店員聽不到，廚房裡特別安裝了閃燈提醒，無論是自動門開啟或按鈴，店員都能立即出來迎接。

顧客仲間良士表示，「跟聽人溝通一直很難，來到這間店可以用手語，我覺得超開心。」

店名中的「g」特別加上了眼睛符號，象徵聾人以視覺為主，也希望每位來店的聽人，都能融入這個手語環境。

柳匡裕希望走進這家店的人，不是用耳朵聽，而是用眼睛看、用手語交流，感受彼此的存在與連結。在這裡，手語成為橋梁，視覺成為語言，讓聾人與聽人都能自在相遇，體驗一種無聲卻溫暖的交流。

