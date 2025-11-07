日聾人電影來台上映 揭舊法律損害人權

這是一部大部分都無聲的聾人電影，只有偶爾穿插的吶喊。透過三代聾人女性的視角，看見滿懷希望與愛人結婚，卻因為當時的優生保護法而必須絕育的傷痛。

聾童禁止使用手語，失去獲得知識與訊息的管道，長大後就算遭遇家暴或不公平的待遇也不知道如何求助。甚至出了車禍，也因為受害者是聾人，而只能獲得較少的賠償金。

日本聾人導演橫尾友美的影片來台放映，令觀眾大受震撼。

觀眾黃進發觀賞後直言：「我不知道以前在日本還有這樣的狀況。不能使用手語，那怎麼溝通呢？以後一定會遇到很多辛苦的事，有苦難言。（電影）很令我震撼跟觸動。」

還有人特地從高雄到台北來觀影。觀眾林正家有感而發：「我小時候也是一樣、聾人相對受到壓抑有這樣的狀況，像是歧視聾人，還有工作各方面不平等的待遇。我的父母（聽人）還好，不會禁止我打手語，我的同學就有（被禁止），我去他們家玩就不能比手語，如果（有）親戚來，就被趕出去到外面。看了（覺得）很可憐。」

橫尾友美歷經辛苦備孕卻流產，她認為是因為小時候被禁止學習手語，導致在家中、學校和社會上都備受挫折的憤怒所致。後來透過藝術找到出口，決定募資來拍攝一部聾人女性的電影，從編、導、演到拍攝都親自一手包辦，要讓這段歷史不被忘記。中

華民國聾人會理事長黃淑芬表示：「現在不管是日本還是台灣，我們很可惜，缺的是對於以前聾人歷史的情況，沒有一個完整的蒐集與紀錄，現在我很驚訝日本有這樣的影片。

《將祝福賜予我們》導演橫尾友美演講時提到：「日本和台灣在社會、文化跟手語都有相似之處，最重要的是手語的發展，這是最珍貴的資產，不能消失，手語發展得越好，聾人社群就能夠得到更好的支持。」

這部影片除了在日本巡迴放映引起迴響，導演也帶著影片到馬來西亞及台灣，與當地觀眾交流，呼籲重視聾人使用手語的權利，並以《將祝福賜予我們》作為對未來的美好祝願。