日股上演高市早苗勝選行情！狂飆逾4％亞股居冠 法人看好長多
日本首相高市早苗領導的執政聯盟，在眾議院選舉取得壓倒性勝利，尤其，自民黨就單獨拿下316席，創下二次大戰以來單一政黨席次首次跨過3分之2門檻，是歷來最佳選舉成績。日股今天一早也上演慶祝行情，日經指數一度狂飆3083點，漲幅高達5.68％，截至發稿為止，仍大漲超過2400點，漲幅4.5％，在亞洲股市稱霸。
富邦投信指出，政治不確定性大幅消除，加上高市首相積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，市場多將此政策取向視為日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」，為日本經濟與資本市場注入明確方向動能，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。
富邦投信指出，高市早苗首相在取得執政聯盟穩定支持後，日本政策決策效率明顯提升，市場解讀，日本正由過往漸進式改革，轉向具方向性與執行力的成長型政策週期。政府透過新成立的日本成長戰略本部統籌經濟政策，並藉由成長戰略會議與跨部會工作機制，聚焦 AI、半導體、造船、量子運算、防衛等 17 個戰略重點領域，系統性引導官民資源投入中長期成長產業。
富邦投信指出，在負責任且積極的財政政策架構下，日本政策主軸已由短期景氣對策，轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，市場普遍預期，此一政策組合將提升企業投資能見度，並促使資本支出決策加速落地。隨政策方向明確化與可預期性提高，日本企業獲利結構有望進一步邁向投資驅動型成長循環，為日股中長期評價提供基本面支撐。
富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望出現三項結構性利多：第一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性；第二，科技投資紅利加速落地，半導體與AI相關補貼政策具延續性，市場預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。
在投資策略上，富邦投信指出，面對日本結構性成長契機，投資人可依不同市場情境進行多元配置。富邦日本ETF（00645）採匯率避險設計，有助降低日圓短期波動對投資報酬的干擾，適合在日圓走勢不確定、但看好日本股市基本面的投資人，作為核心配置或穩健型資產布局工具。
若投資人風險承受度較高、看好政策利多與企業獲利推升下的波段行情，則可搭配布局富邦日本正2 ETF(00640L)，透過槓桿設計放大日股上漲動能，把握政策明朗、資金回流帶來的指數彈升機會，提升整體投資組合的進攻彈性。
展望2026年，在強勢領導與政策方向清晰的帶動下，日本經濟有望邁向全面復甦。富邦投信建議，投資人可依自身風險屬性，靈活運用匯率避險型日本 ETF 與正向槓桿型日本 ETF，兼顧配置與成長機會，在「早苗時代」提前卡位日本長線成長紅利。
受到日股大漲激勵，日股ETF今天也是一片通紅，截至發稿為止，像是富邦日本ETF（00645）漲幅近3％，富邦日本正2 ETF(00640L)更是大漲5.9％，國泰日經225（00657）大漲5.1％，元大日經225（00661）大漲4.9％，復華日本龍頭（00949）上漲3.1％，國泰日本不動產（009817）上漲0.6％，台新日本半導體（00951）更狂漲9.5％。
法人認為，自民黨一黨獨大，將有利高市早苗未來推動各項政策，包括近年來廣為人知的日本半導體復興戰略，政府針對復興日本半導體擬定10年戰略，目標官民投資合計10兆日圓，強化製造基礎，並設定到2030年半導體及其設備、材料相關企業合計營收達15兆日圓，約為2020年的3倍。
日本首相高市早苗更在其最新著作「邁向美麗、強韌、成長的國家——我的「日本經濟強韌化計畫」中，強調日本應進行「危機管理型」的大規模財政投入，她特別點出，半導體是「產業的糧食」，在當前競爭社會中，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱，此番看法凸顯其對於日本半導體的重視程度。
台新日本半導體(00951) 選取通過流動性篩選且具市值代表性之日本半導體公司為成分股，並結合營收來源及調整後自由流通市值決定權重，以表彰具日本半導體產業投資組合長期績效表現。
