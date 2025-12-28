日股今年大漲近三成 「這2類股」助攻東證指數寫新高

日股上漲主要原因來自於半導體科技及工業產品出口的驅動。（圖／pixabay）

日本央行自去年利率正常化，不過面對資金趨緊的環境，日本股市不跌反漲，2025年漲幅近三成。富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，「邁入通膨」與「公司治理」改善，日本的制度變革將持續創造投資機會。

野村投信副總張繼文表示，日股上漲主要原因來自於半導體科技及工業產品出口的驅動，處於弱勢的日圓，讓日本汽車在國際市場上更具價格競爭力。

日本自2024年3月啟動升息以來，已有四次升息，但日圓仍然在155至157價位，對於出口商是相當有利的環境。

根據日媒報導，日本政府批准2026年財政預算（2026年4月至2027年3月）預算，一般會計預算總額約為122.3兆日元，刷新歷史最高紀錄，為日本經濟打了一劑強心針，也提升股市投資信心。

日股基準日經225指數26日終場上漲342.60點或0.68%，收在50750.39點。東證股價指數盤中一度觸及新高，終場上揚5.08點或0.15%，收至3423.06點。

