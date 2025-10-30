日股今年贏標普500！川普關稅落底、企業結構改革 後市仍具吸引力

【記者呂承哲／台北報導】日本股市今年漲勢凌厲，截至10月15日，日經225與東證指數分別上漲19.5%、16.1%，漲幅超越美國標普500。野村資產管理指出，日本基本面穩健、企業獲利上修與薪資提升並進，改革助攻股市續創高。

野村基金日本策略價值基金協管經理人河野光成表示，即使美國關稅政策引發短期擔憂，日本經濟仍具韌性，勞工實質所得已轉正，家戶支出維持強勁。由於關稅稅率確定為15%且不疊加現有稅率，日本出口產業面臨的政策不確定性顯著降低。對企業獲利而言，川普政策及2026年春鬥加薪幅度將成為關鍵；根據東京商工研究資料，日本企業普遍認為關稅對薪資的負面影響有限。

廣告 廣告

河野光成指出，日企在財報中設定的美元兌日圓匯率普遍低於市場匯價，以2025年8月底美元兌日圓約148為基準，除紙漿業外，其餘產業設定匯率皆較低，顯示企業財務仍保守且具韌性。雖然今年初企業獲利預期曾下修，但自8月起隨關稅底定、經濟不確定性降低，多數產業開始上調獲利預測，反映企業信心回升。

除了基本面回升，日本股市的結構性改革也為投資亮點。自2022年以來，日本企業平均財務槓桿低於2.5倍，低於歐美水準，帶動ROE提升至近10%，逐步縮小與歐洲企業的差距。自2008年以來，企業現金資產占比已翻倍至四成以上，遠高於美國企業，而美企則以無形資產比重較高為特徵，顯示日企資產結構更穩健。

河野光成進一步指出，東京證交所自公司治理準則推行後，日本企業積極提升資本效率。股票回購速度維持歷史高檔，支撐股價表現。企業與股東的互動也明顯增加，截至8月底，企業與股東分別提出398與113件提案，已超越去年全年，顯示公司治理進展顯著。此外，股東結構轉變明顯，外資與投信合計約占四成，企業與金融機構亦占四成，權力更為平衡，使企業更透明並願意與投資人溝通。

相較於美國與歐洲，日本市場屬於成熟市場中個股特定風險較高者，投資時應強調選股策略。截至9月底，野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金相對加碼的產業分別為資訊科技、不動產以及通訊服務產業，看好在改革與獲利雙動能下，日股後市仍具吸引力。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

護理系女神猝逝！自曝被「王姓CEO」追求：我選擇走自己的路

房市急凍現奇蹟！近5%建案熱銷 靠3關鍵衝出逆境（壹蘋10點強打）

華友聯三井雙強聯手 高大「以學MDT」賣品牌景觀與建築新高度

