日股前景看俏 專家：相信「早苗經濟學」

日本首相高市早苗在2025年10月4日贏得自民黨總裁選舉之後，日本股市走勢強勁，日經指數屢次刷新歷史新高；2025年日股全年漲幅超過3成。日股目前平均股價淨值比約為1.5倍，目前日股處於價值重估初期，加上結構性改革與資本效率提升，將成為中長期推動日股上漲的重要力量。

1月日經指數上漲逾6％，主要表現在半導體、科技產業，高市將半導體視為國家安全戰略的一部份，預期高市順利推動國會改選後，對於經濟政策推動，可望更為順暢，股價後市表現正向。第一金量化日本基金經理人高若慈表示，高市擴大民生預算，擴大財政支出，傾向弱勢日圓立場，日股長線走勢可望受惠政策立場明確，維持年初以來偏向多頭的格局。

曾任德意志證券投資長的知名策略分析師武者陵司展望2026年表示，他認為如果高市政權在解散後的眾議院大選中獲勝，股市有望在年底前突破6萬5000點。如果在眾議院大選中自民黨能夠增加席次，「早苗經濟學」的核心政策就能落實，武者指出：「一旦眾議院選舉中自民黨的席次增加，股價就可能出現暴漲。」

武者指出，日本的財政狀況隨通膨帶動名目GDP擴大，單年度財政赤字縮小的幅度，在主要先進國家中反而是最大的；只要企業與消費者確信「早苗經濟學」能讓日本再次變強，並將儲蓄轉向投資，日本一定會成長。

高市將貨幣寬鬆轉向實質投資，半導體被明確列為國家戰略產業。政府將提供補助、稅減與技術支援，Rapidus、Sony、台積電熊本廠都屬於這條主軸，加上AI與晶片需求延續，未來2至3年半導體將是日本成長主軸的龍頭族群。

