日股創高後還能佈局？ 野村：長期展望正向、可善用這項策略

日經指數突破 51,000點，創下新高。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 今年來，日本股市表現突出，也續創歷史高點。截至今（30）日，日經指數與東證指數分別已大漲 30.6%、19.8%，超越美國標普 500 指數表現（17.42%），與此同時，日本央行今日以 7：2 的投票結果，決議維持現行政策利率 0.5%左右，連續第六度「凍結」利率，符合市場預期。

決議出爐後，日圓兌美元匯率「由升轉貶」突破 153 關卡；維持貨幣環境寬鬆、有利日股續揚的環境。對此，野村日本策略價值基金協管經理人河野光成（Mitsunari Kawano）指出，即便上半年美國關稅政策引發市場震盪，但日本經濟表現強韌，勞工實質所得轉正，家戶支出強勁。隨著關稅稅率確定於 15%，且不疊加在既有稅率上，即便幾近所有出口商皆須面臨關稅，惟此一不確定性已明顯降低。

此外，對於日股走勢至關重要的日圓匯率，河野光成指出，日本企業在制定財報時，設定日圓兌美元之相對匯率較保守，若以今年八月底美元對日圓匯價約 148 為基準，除了紙漿商的設定匯價略高外，其餘產業之設定匯率均低於此，顯示企業在面對匯率波動時，仍能保持一定的韌性。目前，東證指數企業的獲利預期已在關稅政策底定後，於八月開始上修，且多數預期呈現調升。

對於企業獲利來說，川普政策的影響及 2026 年春鬥的結果至關重要，根據日本短觀調查，日企目前對於川普關稅於勞工薪資的負面影響也已不那麼悲觀。

許多公司默默漲「沒被普遍發現」

野村資產管理認為，日股基本面展望良好，許多獲利上修的企業不但近年來持續調升勞工薪資、進行財務結構改革（例如實施庫藏票、減少企業交叉持股），來活化公司現金的使用、改善強化股東權益報酬率（ROE），自 2022 年來，日本企業的財務槓桿低於 2.5倍，相較於歐、美，財務槓桿明顯較低，且許多企業的前景也持續看好，但「還沒被市場發現」。

像是具有「日本電線三巨頭之一」稱號的老牌電纜公司——藤倉（Fujikura），其核心業務為生產電線和光纖等零件。野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，拜這波 AI 資料中心所需，科技巨頭、公用事業公司紛紛投入了大量資本來做相關基建，帶動藤倉的電纜、通訊網絡等業績飆升，成為典型的「鎬鏟」（picks and shovels）概念股。近一年來，股價飆了逾兩倍（270.39%）。

另外，像是日本電機大廠——日立（Hitachi）周二（28日）宣布，與美國商務部簽署合作備忘錄，將推動美國電網現代化與電氣化建設，藉由該公司擴充變壓器與高壓設備的產能，以及美國參與小型模組化核能反應爐（SMR）開發，來積極搶攻資料中心所需的電力需求成長，布局 AI 時代的能源新商機。近一個月來，股價也大漲逾 26%。

「由下而上」選股 有望超越大盤

張繼文認為，許多投資人近期看到日本股市指數飆漲，覺得似乎評價好像偏高。但其實看到在日本的資產管理公司，其基金操盤績效有 2／3 是超越大盤。這代表，比起投資指數權值股，在日股市場透過「主動式」策略，是很有機會挑到被低估的好公司。

河野光城也認為，自日本東京證交所推出「公司治理準則」以來，日本企業一直在努力提高資本效率。股票回購速度仍處歷史高位，這有助於支撐股價表現。隨著投資人的參與度持續提升，企業與股東的提案量自 2022 年來加速成長，今年至八月底，企業與股東已分別提出 398與 113件提案，已超過 2024 全年的數量。

另外，許多公司的股東結構也有明顯變化，據東京證券交易所今年四月份股權調查，目前外資與日本的投信加總約 40%，企業與金融機構約 40%，權力的平衡有利於主動投資者，日本企業變得更透明化、也更願意與股東溝通。

相較於美國、歐洲，野村資產管理認為，日本是更需要重視選股的市場。若將投資風險區分為全球性、個別國家、個別產業以及個別企業的特定風險等 4類型，日股的特定風險屬於成熟市場中較高者。對於想參與日本股市，卻不甚了解如何選股的投資人，或許不妨透過相關日本主動基金來參與。

例如透過「由下而上」選股策略的「野村基金（愛爾蘭系列）—日本策略價值基金」，今年來已大漲逾 3成。至九月底，其前十大持股分別為：三井住友金融（Sumitomo Mitsui Financial）、索尼（Sony）、日本電信電話（NTT）、日立（Hitachi）、丸紅商事（Marubeni）、大和房屋（Daiwa House Industry）、東京電子（Tokyo Eletron）、藤倉（Fijikura）、任天堂（Nintendo）、伊藤忠商事（Itochu）。

