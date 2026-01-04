日股封關站穩5萬創新高 明開盤多頭延續
日經225指數2025年封關日下跌0.37%，收至50339.48點，創下史上最高年終收盤價。首相高市早苗30日笑容滿面出席東京證券交易所封關儀式，而日本股市2026年的第一個交易日為下週一（1月5日）。
日本經濟近年出現回溫跡象，觀察疫情後的2021年至2024年GDP年均複合成長率達1.2%。尤其在新任首相高市早苗上任後，其推動的高市經濟學，承繼過去首相的安倍經濟學，聚焦物價通膨、經濟強化與國防外交三大核心。
國泰日經225（00657）基金經理人游凱卉表示，半導體產業獲日本政府背書，列為國家戰略產業，日本經濟產業大臣赤澤亮正更喊出半導體自給自足的目標，帶來龐大就業機會。
包括 Rapidus、Sony及台積電熊本廠，皆屬政策扶植主軸。相較過往以貨幣寬鬆為核心的政策路線，當前日本更著重實質投資與產業升級，在政策導向及全球科技趨勢雙重驅動下，日本半導體成為資金重新配置的重要焦點。
另外，對商用不動產投資人而言，受惠於就業需求提升及觀光人潮湧入，東京等重點城市的租金具有隱藏上漲潛力，投資人可適時佈局來搶進後市增值空間。
