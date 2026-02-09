日股慶祝行情 2大指數刷新紀錄

農曆春節將至，臺灣銀行等8大公股行庫及中華郵政共456個指定據點，2月9日至13日提供民眾兌換新鈔服務，臺灣銀行行員展示不同面額的新鈔。（劉宗龍攝）

日本眾議院8日改選，首相高市早苗率領自民黨獲空前勝利，日股9日出現強勁祝賀行情，兩大指數先後刷新歷史紀錄。《金融時報》評論，日本罕見出現可望長期穩定執政的政府，有助於消除短期政治風險，在民主國家中特別出眾。

台股9日也呈現飆漲，一度大漲883點，收盤漲勢收斂，以上漲621.70點、32404.62點作收。分析師認為，道瓊指數在上周五（6日）衝上5萬點，為台股封關行情注入強心針；另一方面，由於高市立場親台，投資人預期台日半導體合作將更為穩固，進而帶動台灣相關供應鏈大漲。

日經指數昨日開盤大漲近3000點，一度突破57000點的歷史新高，終場收高2110點，漲幅3.9％，東證指數同創新高，收高2.3％。這波行情被視為「高市交易」再度啟動，反映投資人對政治不確定性消退的樂觀情緒。當天以半導體、金融、國防航太與食品等類股表現最為突出，分別對應高市的擴大科技投資、擴張性財政政策、強化防衛及食品減稅等政見。半導體設備商愛德萬測試大漲11.5％，國防類的三菱重工走高3.2％。

外媒多組分析認為，高市取得前所未有的國會多數，推動經濟與產業政策的空間大幅擴大，是激勵市場的重要因素。

自民黨大勝，不至於在短期內實施失控的大規模財政擴張，但得以降低政治噪音，提升政策透明度。部分策略師已將日經指數的年末目標上調至61000點，後續走向預期相對樂觀。

隨著政局趨穩，市場對日本貨幣政策正常化的預期也有所升溫。選後10年期公債殖利率小幅走揚，日圓兌美元升至156區間。花旗集團分析，「高市交易」重啟與對財政政策資金來源的疑慮，可能讓日圓再度走弱至160的危險區間。另有一說稱，支持減稅的在野黨席次大減，代表消費稅永久減免一案已成空談，對債市構成巨大利好，也是日圓的有力支撐。

針對競選期間提出的食品消費稅兩年期減免方案，高市選後強調，不會透過發行赤字國債彌補減稅造成的歲入缺口，而是透過調整補助、稅制優惠與稅外收入等方式籌措財源。日本官方試算，若食品實施零消費稅，中央與地方合計恐減少5兆日圓的稅收，勢必影響社會福利制度的主要財源。